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Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».

– Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

– Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак».

У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов.

А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома.

А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

  • «Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Сегодня команда на выезде сыграет с «Зенитом».

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10108

    Alekxei Z. 11 минут назад

    Да "не пришла компания", а её привели.
    За все кадровые назначения надо спрашивать с руководства РЖД.
    Достала уже эта ложь и "эзопов язык", у каждого поступка есть автор.
    "Милым" посетителям данной ветки , разговор не о Спартаке !!!
    Вас как в детстве отымели , обида на всю жизнь ?
    Ваше 5-е место , в нашеё действительности чем отличается от нашего 10-го ?

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    Рейтинг: +394

    SLADE2019 40 минут назад

    Тебе бы за Спартак не помешало бы побеспокоиться. Немцы в Локомотиве без году неделя, еще рано говорить о результатах их деятельности. В конце концов намного выше спартачей команда находится.

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    Рейтинг: +9011

    САДЫЧОК 41 минуту назад

    Не корректно , со стороны Романцева нести эту Дичь ! Локо выше Спартака сейчас и этот понос , от него выглядит смешным !

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    Рейтинг: +964

    ВасяК > САДЫЧОК 26 минут назад

    А что он не так сказал???Убрали легенд???

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