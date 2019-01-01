Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

Да "не пришла компания", а её привели.
За все кадровые назначения надо спрашивать с руководства РЖД.
Достала уже эта ложь и "эзопов язык", у каждого поступка есть автор.
"Милым" посетителям данной ветки , разговор не о Спартаке !!!
Вас как в детстве отымели , обида на всю жизнь ?
Ваше 5-е место , в нашеё действительности чем отличается от нашего 10-го ?
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».
– Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?
– Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак».
У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.
А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов.
А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.
И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома.
А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.
- «Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
- Сегодня команда на выезде сыграет с «Зенитом».
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