Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».

– Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

– Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак».

У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов.

А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома.

А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

«Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

Сегодня команда на выезде сыграет с «Зенитом».

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