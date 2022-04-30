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  • Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

Романцев – о «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

30 апреля 2022, 08:58
24

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».

– Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

– Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак».

У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов.

А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома.

А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

  • «Локо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Сегодня команда на выезде сыграет с «Зенитом».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Романцев Олег
Комментарии (24)
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САДЫЧОК
1651300800
Не корректно , со стороны Романцева нести эту Дичь ! Локо выше Спартака сейчас и этот понос , от него выглядит смешным !
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SLADE2019
1651300914
Тебе бы за Спартак не помешало бы побеспокоиться. Немцы в Локомотиве без году неделя, еще рано говорить о результатах их деятельности. В конце концов намного выше спартачей команда находится.
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Enter2006
1651303801
Романцев - молодец! И в эпоху санкций чтож немцы не бегут с Локомотива? Значит игроки сваливают а некоторые немцы в Локо остаются? Что за "дво йные стандарты", валите все нах...
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TOMSON
1651305272
Отставка Лоськова для меня тоже непонятна.. мне кажется у него есть все необходимое, чтоб стать тренером. Да и время такое, что можно было шанс дать.
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Иван Петров 1986
1651305387
Полностью согласен с Романцевым. Цорна он еще не упомянул, тот еще гусь. Спартак до сих пор еще пожинает плоды его успешной работы.
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portero
1651309422
Чёткую оценку дал ворюгам в Локо!!!
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KPCC-SPB
1651317962
это уже проблемы локо, нам же лучше - на одного конкурента меньше в борьбе за чемпионство. ну а сегодня вечером по устоявшейся традиции надругаемся над проводницами во всех формах и получим золотые медали!
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serglider
1651319936
Чёт мухомор оживился в медиа пространсве))) Неужели бабки за которые он продал Спартач уже заканчиваются))) Решил трениришкой еще подхалтурить, что бы на доширак не переходить)))
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житель СПб
1651387090
Сказано все по существу. Тут уже правоохранительным органам давно пора бы вмешаться. Но у нас в России почему-то это не принято.
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