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Тихонов – об РПЛ: «Некоторые матчи смотрю потому что нужно, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна»

Бывший главный тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Сильно ли упал уровень чемпионата России? Или вообще не упал, потому что молодeжь «грызeт землю»?

– Есть перспективная молодeжь, которая начинает играть, но вспомните Халка, Витселя, «Спартак» при Аленичеве, а потом при Каррере.

– А именно в текущем сезоне?

– Уровень усреднился. Есть одна команда – «Зенит», из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна.

Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна. Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть.

Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть.

Но есть команды и игры, которые ждeшь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 14:43
Комментарии3
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    Рейтинг: +127

    Azenkur 5 минут назад

    А на что там смотреть? Он умер уже много лет назад, российский футбол. Смотреть как газовая Банка все выигрывает и обсирается в Европе? Ну в Европу теперь не пустят, какой смысл от этого футбола? Бабки отмывают, каждый тур какой-то судейский скандал, уровень игры упёрся в дно и активно его пробивает. Фанатье отбитое даже на стадионы пускать перестали, нахуа он вообще этот рпл нужен?) про фнл вообще промолчу, это даже не уровень дворового футбола.

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    Рейтинг: +806

    сутулая собака и лисы 49 минут назад

    за сезон посмотрел наверное матчей 2-3 в РПЛ.
    не понимаю, как можно вообще смотреть на это.

    любые команды из Шотландии, Австрии, Швеции не будут показывать сложный и техничный футбол, но они рубятся все 90 минут (а если нужно и 120).
    в РПЛ игроки стоят на местах, на это невозможно смотреть.

    РПЛ застряла в 2000-2010 годах, они до сих пор играют в устаревший футбол, а потом буквально сдыхают в евровесне из-за убогой физподготовки.

    в сборной РФ больше всех пробегал Головин, не фланговые, не опорник, а АПЗ в играх, где команда и не атакует вообще(!).
    просто парень играет в середняке Лиги 1 и там нельзя не бегать.

    мрак и позорище эта РПЛ.

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    Рейтинг: +91

    Atyrau85 50 минут назад

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