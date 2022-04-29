Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов – об РПЛ: «Некоторые матчи смотрю потому что нужно, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна»

Тихонов – об РПЛ: «Некоторые матчи смотрю потому что нужно, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна»

29 апреля 2022, 14:43
13

Бывший главный тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Сильно ли упал уровень чемпионата России? Или вообще не упал, потому что молодeжь «грызeт землю»?

– Есть перспективная молодeжь, которая начинает играть, но вспомните Халка, Витселя, «Спартак» при Аленичеве, а потом при Каррере.

– А именно в текущем сезоне?

– Уровень усреднился. Есть одна команда – «Зенит», из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна.

Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна. Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть.

Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть.

Но есть команды и игры, которые ждeшь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Тихонов Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Atyrau85
1651234227
Согласен
Ответить
сутулая собака и лисы
1651234284
за сезон посмотрел наверное матчей 2-3 в РПЛ. не понимаю, как можно вообще смотреть на это. любые команды из Шотландии, Австрии, Швеции не будут показывать сложный и техничный футбол, но они рубятся все 90 минут (а если нужно и 120). в РПЛ игроки стоят на местах, на это невозможно смотреть. РПЛ застряла в 2000-2010 годах, они до сих пор играют в устаревший футбол, а потом буквально сдыхают в евровесне из-за убогой физподготовки. в сборной РФ больше всех пробегал Головин, не фланговые, не опорник, а АПЗ в играх, где команда и не атакует вообще(!). просто парень играет в середняке Лиги 1 и там нельзя не бегать. мрак и позорище эта РПЛ.
Ответить
Azenkur
1651236900
А на что там смотреть? Он умер уже много лет назад, российский футбол. Смотреть как газовая Банка все выигрывает и обсирается в Европе? Ну в Европу теперь не пустят, какой смысл от этого футбола? Бабки отмывают, каждый тур какой-то судейский скандал, уровень игры упёрся в дно и активно его пробивает. Фанатье отбитое даже на стадионы пускать перестали, нахуа он вообще этот рпл нужен?) про фнл вообще промолчу, это даже не уровень дворового футбола.
Ответить
nemolod
1651237264
Не надо выбрасывать телевизор,лучше выключи его и пойди на стадион, посмотри КАК и КТО готовит юных ребят-там просто ДВОРОВЫЙ футбол!
Ответить
zigbert
1651237386
То что уровень футбола в РПЛ упал видно по розыгрышу Кубка России. В полуфинале играют два представителя ФНЛ, хотя система розыгрыша исключает случайные результаты.
Ответить
R_a_i_n
1651238496
наш футбол смотреть надо, ибо другого у нас нету.
Ответить
Снег
1651242611
Дрюха, телек-то и пульт тут при чём? Ты же сам свою мясню включаешь...
Ответить
paracetamol
1651243221
Тиша, телек не в свинарнике твоем делан, он не виноват, что свини у порога ФНЛ!
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
30
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+