Тихонов – об РПЛ: «Некоторые матчи смотрю потому что нужно, а так плюнул бы и телевизор выкинул из окна»

Бывший главный тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался об уровне российской Премьер-лиги.

– Сильно ли упал уровень чемпионата России? Или вообще не упал, потому что молодeжь «грызeт землю»?

– Есть перспективная молодeжь, которая начинает играть, но вспомните Халка, Витселя, «Спартак» при Аленичеве, а потом при Каррере.

– А именно в текущем сезоне?

– Уровень усреднился. Есть одна команда – «Зенит», из которой иностранцы не ушли и определяют там игру и уровень команды. Даже Дзюба не всегда появляется в старте, хотя нельзя было представить «Зенит» без него и Азмуна.

Но некоторые матчи я смотрю только потому, что мне нужно их смотреть, а так, плюнул бы и телевизор выкинул из окна. Такой футбол показывают команды – просто не хочется смотреть.

Это даже не прошлый век. Футболисты не могут дойти до ворот, сделать три-четыре передачи. У них мяч не держится: лупят по нему, а осмысленности никакой. Иногда хочется выключить трансляцию. Телевизор жалко, а пульт – выкинуть.

Но есть команды и игры, которые ждeшь и которые хочется посмотреть. В футбол у нас играют пять-шесть команд, но называть их не буду.

Вспомните все российские клубы за всю историю