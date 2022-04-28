Лига Европы. «РБ Лейпциг» вырвал победу над «Рейнджерс», «Вест Хэм» дома проиграл «Айнтрахту»

Завершились первые полуфинальные матчи Лиги Европы.
«РБ Лейпциг» на своем поле минимально обыграл «Рейнджерс», забив единственный гол на 85-й минуте.
«Вест Хэм» в Лондоне уступил «Айнтрахту» со счетом 1:2.
Ответные встречи состоятся через неделю, 5 мая.
Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи
РБ Лейпциг (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Анхелиньо, 85.
Вест Хэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Кнауфф, 1; 1:1 – Антонио, 21; 1:2 – Камада, 54.
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Источник: «Бомбардир»