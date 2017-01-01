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Тренер «Аталанты» Гритти – о судействе: «Возможно, мы кого-то раздражаем, когда высоко поднимаемся в таблице»

Тренер «Аталанты» Туллио Гритти после ничьей с «Торино» (4:4) раскритиковал работу арбитров.

«В эпизоде с первым пропущенным голом было нарушение правил – маловероятно, что наш игрок упал сам. «Аталанта» вернулась в игру, но затем в наши ворота назначили сомнительный пенальти из-за контакта Фройлера.

То, что мы недовольны судейством в матче, – это мягко сказано. В ходе сезона мы часто сталкивались с подобными ситуациями, но многие из них СМИ просто игнорировали.

Возможно, мы кого-то раздражаем, когда слишком высоко поднимаемся в таблице. Но мы все равно будем двигаться вперед», – сказал Гритти.

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Источник: Football Italia

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