Хамес готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Европу

30-летний полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес намерен покинуть клуб. Он хочет вернуться в Европу.

Ради этого футболист готов пойти на понижение зарплаты. Агент Жорже Мендеш уже ищет варианты для Хамеса.

В сезоне чемпионата Катара колумбиец провел 12 матчей, забил 4 гола, сделал 7 результативных пасов.

Игрок стоит 15 миллионов евро.

«Аль-Райян» купил Родригеса у «Эвертона» в сентябре 2021 года за 8 миллионов евро.

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