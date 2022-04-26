Радимов: «Я работаю в «Зените», но расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«У «Зенита» остается матч со «Спартаком», было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было.

Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь «Спартак» не захочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом на их поле.

Я работаю в «Зените», но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата.

Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот.

Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч «Динамо» с ЦСКА расстроил», – сказал Радимов.

«Динамо» в воскресенье проиграло ЦСКА (0:1).

«Зенит» в понедельник победил «Краснодар» (3:1).

За 4 тура до конца чемпионата петербуржцы имеют 6-очковый отрыв.

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