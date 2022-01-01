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Карпин – о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Я поржал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вчерашнее высказывание Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема заявила, что у Карпина был неограниченный бюджет во время работы в московском клубе, но при этом он не выиграл ни одного трофея.

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал.

Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.

Сумма трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у десяти человек. Какой это безграничный бюджет?

Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», – сказал Карпин.

  • В воскресенье «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.
  • Ростовчане идут выше москвичей в таблице РПЛ с 3-очковым отрывом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 19:21
Комментарии4
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    Рейтинг: +564

    Suvorov51 4 минуты назад

    Валера ну зачем ты ржал. ты же не коняшка. прохрюкал что то не понятное.думаю ты хорошо все взвесишь и скажешь правду. что этим высказыванием ты хотел порадовать бомжатник. они сейчас настолько балдеют. что от них вонь идет над невой

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    Рейтинг: +62583

    portero 21 минуту назад

    Зарема уже тогда рулила в Спартаке?
    Что-то я её в те времена не слышал...

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    Рейтинг: +224

    Боцман52 46 минут назад

    То претензии только по неограниченному бюджету. С остальным согласился (и про то, что Эмери сливали)

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    Рейтинг: +31315

    VVM1964 50 минут назад

    НЕ МОЖЕТ БЫТЬ - так вот кто скрывался под маской "CLIANER" )))

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