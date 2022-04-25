Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Я поржал»

Карпин – о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Я поржал»

25 апреля 2022, 19:21
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вчерашнее высказывание Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема заявила, что у Карпина был неограниченный бюджет во время работы в московском клубе, но при этом он не выиграл ни одного трофея.

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал.

Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.

Сумма трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у десяти человек. Какой это безграничный бюджет?

Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», – сказал Карпин.

  • В воскресенье «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.
  • Ростовчане идут выше москвичей в таблице РПЛ с 3-очковым отрывом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий Салихова Зарема
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1650904145
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ - так вот кто скрывался под маской "CLIANER" )))
Ответить
Боцман52
1650904358
То претензии только по неограниченному бюджету. С остальным согласился (и про то, что Эмери сливали)
Ответить
portero
1650905852
Зарема уже тогда рулила в Спартаке? Что-то я её в те времена не слышал...
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+