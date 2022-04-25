Карпин – о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Я поржал»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вчерашнее высказывание Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема заявила, что у Карпина был неограниченный бюджет во время работы в московском клубе, но при этом он не выиграл ни одного трофея.

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал.

Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.

Сумма трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у десяти человек. Какой это безграничный бюджет?

Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», – сказал Карпин.

В воскресенье «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.

Ростовчане идут выше москвичей в таблице РПЛ с 3-очковым отрывом.

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