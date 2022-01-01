Карпин – о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Я поржал»

Валера ну зачем ты ржал. ты же не коняшка. прохрюкал что то не понятное.думаю ты хорошо все взвесишь и скажешь правду. что этим высказыванием ты хотел порадовать бомжатник. они сейчас настолько балдеют. что от них вонь идет над невой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вчерашнее высказывание Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема заявила, что у Карпина был неограниченный бюджет во время работы в московском клубе, но при этом он не выиграл ни одного трофея.
«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал.
Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.
Сумма трансферов при мне в «Спартаке»? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у десяти человек. Какой это безграничный бюджет?
Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», – сказал Карпин.
- В воскресенье «Ростов» победил «Спартак» со счетом 3:2.
- Ростовчане идут выше москвичей в таблице РПЛ с 3-очковым отрывом.
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