Зарема – Карпину: «Это говорит Валера, который ничего не смог выиграть?»

Нормально Зарема урезонила Болонку. Валера действительно не в меру распихделся.
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».
И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут