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Зарема – Карпину: «Это говорит Валера, который ничего не смог выиграть?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».

И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии29
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    Рейтинг: +7095

    vladik12 10 минут назад

    Нормально Зарема урезонила Болонку. Валера действительно не в меру распихделся.

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    Рейтинг: +1108

    Artemka444 11 минут назад

    Ну при Валере Спартак вторым всегда был!!!
    Молчала бы в тихую лучше бы!!!

    1
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    Рейтинг: +2079

    B.G. 15 минут назад

    «Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть?

    И что не так?

    0
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    Рейтинг: +557

    Xiko 17 минут назад

    как же у нее полыхает

    0
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    Рейтинг: +1314

    DemSerg 19 минут назад

    Да, а что выиграла эта б...дь?

    3
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    Рейтинг: +1470

    Форвард 79 > DemSerg 4 минуты назад

    Федуна

    1
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    Рейтинг: +419

    Завулон new new 21 минуту назад

    Как бы по мягче сказать, очень странная женщина.

    1
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    Рейтинг: +1170

    Semargl18 23 минуты назад

    А что в Спартаке выиграла Зарема?

    1
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    Рейтинг: +19222

    Аvenger 26 минут назад

    Тренеришка- это Дзюба про Эмери.
    Федунишка- это про Зарему и Спартачишко

    5
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    Рейтинг: +13811

    Barmaleushka > Аvenger 16 минут назад

    ФК Заремак .

    1
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    Рейтинг: +19222

    Аvenger > Barmaleushka 7 минут назад

    ФК СпаЗам. Как странно, она ещё не пожаловалась. Зарема и Зенит с одной буквы начинается.

    0
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    Рейтинг: +1470

    Форвард 79 > Аvenger 2 минуты назад

    Салихова и Спартак тоже

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    Рейтинг: +9663

    "supermax" 28 минут назад

    Лёня, заткни уже эту гуделку

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    Рейтинг: +1340

    Sedoi_Goblin 30 минут назад

    А что выиграла Зарема? Так,ради интереса, узнать бы..

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    Рейтинг: +1779

    nominum > Sedoi_Goblin 29 минут назад

    Зарема выиграла Федуна.

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    Рейтинг: +4154

    mopecekca > Sedoi_Goblin 22 минуты назад

    она не тренер как бы

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