Зарема – Карпину: «Это говорит Валера, который ничего не смог выиграть?»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».

И кто у него там дети в команде – Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» – сказала Салихова.

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