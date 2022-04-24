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  • Карпин – о «Спартаке»: «Мне было бы стыдно говорить о судействе с таким составом. С бюджетом в 100 миллионов не могут обыграть детей»

Карпин – о «Спартаке»: «Мне было бы стыдно говорить о судействе с таким составом. С бюджетом в 100 миллионов не могут обыграть детей»

24 апреля 2022, 21:04
26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на недовольство судейством со стороны «Спартака».

– Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов».

– «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Карпин Валерий
Комментарии (26)
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Январь 59
1650823749
Разве только ростовских детей не смогли победить. И Краснодару без легионеров и с шестью игроками К2 проиграли. Дело не в сопернике, дело в Спартаке.
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E5
1650823773
Посмотрел бы я на тебя, если бы твой клуб убивали !
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ySS
1650824128
Могу напомнить Валере, как он с похожим бюджетом проср..л никакущему Анжи в Москве и ещё и на юбилей. Это самый перл, были ещё памятные влёты разным командам, которым до него Спартак никогда в истории не проигрывал
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Kollljan
1650824971
Тут Валера прав. А Спартак с 10-м местом.
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kostilio
1650825198
что Валера разговорился ))) был тренером Спартака также был бы недоволен
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docndoc
1650825281
Может в Ростове и дети... Да только в Спартаке такое ощущение, что совсем старички играют, ног не волокут...
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вальтер79
1650825610
валерка знатно спартак хейтит))))))
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vladik12
1650825889
Валера, иди лучше Кудряшова научи в свои не забивать, а потом языком трещи.
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Fusballer
1650826155
Мешков и остальные судьи далеко не дети)))
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житель СПб
1650827258
Не стоило Карпину так жестко о своем родном клубе. Посторонний может - но не свой...
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