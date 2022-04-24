Карпин – о «Спартаке»: «Мне было бы стыдно говорить о судействе с таким составом. С бюджетом в 100 миллионов не могут обыграть детей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на недовольство судейством со стороны «Спартака».

– Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов».

– «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом.

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3).

Матч судил Виталий Мешков. Он отменил 2 гола москвичей и поставил в их ворота 2 пенальти.

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