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Карпин – о «Спартаке»: «Мне было бы стыдно говорить о судействе с таким составом. С бюджетом в 100 миллионов не могут обыграть детей»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на недовольство судейством со стороны «Спартака».

– Судейством сегодня недовольны и «Спартак», и «Ростов».

– «Спартак» недоволен судейством? Не буду говорить про судейство, оно всем надоело уже. Если «Спартак» с бюджетом в 100 миллионов евро или больше и иностранцами за 10-12 миллионов не может обыграть «Ростов», за который играют юнцы и дети, пускай рассказывают, что это из-за судей. Мне было бы, наверное, стыдно говорить такое с таким составом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 21:04
Комментарии20
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    Рейтинг: +19222

    Аvenger 2 минуты назад

    Ну трахнул он Зарему, а она судьям федунских бабок дала на победу Ростова.

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    Рейтинг: +15309

    житель СПб 11 минут назад

    Не стоило Карпину так жестко о своем родном клубе. Посторонний может - но не свой...

    0
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    Рейтинг: +13811

    Barmaleushka 22 минуты назад

    Даже Валере стыдно(!) за Спартак .)

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +13248

    Fusballer 30 минут назад

    Мешков и остальные судьи далеко не дети)))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +7095

    vladik12 34 минуты назад

    Валера, иди лучше Кудряшова научи в свои не забивать, а потом языком трещи.

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    Рейтинг: +1054

    вальтер79 39 минут назад

    валерка знатно спартак хейтит))))))

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    Рейтинг: +2249

    docndoc 44 минуты назад

    Может в Ростове и дети... Да только в Спартаке такое ощущение, что совсем старички играют, ног не волокут...

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    Рейтинг: +40

    kostilio 46 минут назад

    что Валера разговорился ))) был тренером Спартака также был бы недоволен

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    Рейтинг: +3552

    Kollljan 49 минут назад

    Тут Валера прав. А Спартак с 10-м местом.

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    Рейтинг: +4710

    ySS 1 час назад

    Могу напомнить Валере, как он с похожим бюджетом проср..л никакущему Анжи в Москве и ещё и на юбилей.
    Это самый перл, были ещё памятные влёты разным командам, которым до него Спартак никогда в истории не проигрывал

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    Рейтинг: +4154

    mopecekca > ySS 44 минуты назад

    да, Валера много чудил

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