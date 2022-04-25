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  • Аленичев: «Верю, что скоро «Спартак» вернется на заслуженное первое место»

Аленичев: «Верю, что скоро «Спартак» вернется на заслуженное первое место»

25 апреля 2022, 16:58
10

Бывший главный тренер и капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой.

Верю, что скоро «черная» полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится, и «Спартак» вернется на свое заслуженное первое место. Но пока, всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного – терпения», – сказал Аленичев.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РБК-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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PNZ1985
1650895318
засуженное 1 место))
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RussiaChampion
1650899371
ммм на первое место в сезоне 2022-2023 в ФНЛ? ну тут скорее да, шансы на это более 90%!
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Nerlinger
1650900649
ага, в ФНЛ
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vladimir-7
1650900673
Рубину, Нижнему Новгороду и Химкам, немедленно освободите свои места, путем выигрыша своих очередных матчей, а 15 мая отметим прописку "народной" команды в ФНЛ.
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docndoc
1650908528
Дык.. его заслужить сперва надо.
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Вомбат
1650910799
С нынешней игрой заслуженное место Спартака 8-е. Иногда Спартаку судьи помогают, но чаще топят. Поэтому Спартак не восьмой, а десятый. Думаю, причина тут та же, что и с Рубином, который тоже на 1-2 позиции ниже, чем должен быть по игре. Там Слуцкий настроил обидчивых судей против себя, а тут Зарема.
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житель СПб
1650919624
Просто напрашивается шутка (извините, спартаковцы!) - "на заслуженное первое место в ФНЛ!". А если серьезно - то 1 место совершенно не заслужено Спартаком.
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Vitaga
1650931574
1е место будет когда уйдет федун
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