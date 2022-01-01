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Аленичев: «Верю, что скоро «Спартак» вернется на заслуженное первое место»

Бывший главный тренер и капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой.

Верю, что скоро «черная» полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится, и «Спартак» вернется на свое заслуженное первое место. Но пока, всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного – терпения», – сказал Аленичев.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: РБК-Спорт

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Комментарии5
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    Рейтинг: +563

    Suvorov51 20 минут назад

    Да слово заслуженное как то не подходит. это бомжатник бывает на закупленном первом месте. а великие клубы это первое место выигрывают в честной борьбе. будь то ЦСКА. или Динамо не говорю уже о ВЕЛИКОМ СПАРТАКЕ

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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > Suvorov51 12 минут назад

    Сколько уже своих языков стёр об "корму" "великага спартака" ?

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    Рейтинг: +563

    Suvorov51 > Barmaleushka 7 минут назад

    Долбоян. пиши понятней. а то как бомж провонял

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    Рейтинг: +13826

    Barmaleushka > Suvorov51 4 минуты назад

    Мог бы мне не доказывать в очередной раз свою тупость , это и по комментам твоим видно .

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    Рейтинг: +1406

    PNZ1985 27 минут назад

    засуженное 1 место))

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