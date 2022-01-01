Аленичев: «Верю, что скоро «Спартак» вернется на заслуженное первое место»

Да слово заслуженное как то не подходит. это бомжатник бывает на закупленном первом месте. а великие клубы это первое место выигрывают в честной борьбе. будь то ЦСКА. или Динамо не говорю уже о ВЕЛИКОМ СПАРТАКЕ
Бывший главный тренер и капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.
«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой.
Верю, что скоро «черная» полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится, и «Спартак» вернется на свое заслуженное первое место. Но пока, всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного – терпения», – сказал Аленичев.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
- Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.
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