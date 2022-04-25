Аленичев: «Верю, что скоро «Спартак» вернется на заслуженное первое место»

Бывший главный тренер и капитан «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение московского клуба от «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой.

Верю, что скоро «черная» полоса c 10-м местом в турнирной таблице закончится, и «Спартак» вернется на свое заслуженное первое место. Но пока, всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного – терпения», – сказал Аленичев.

Команда идет на 10-м месте в РПЛ.

Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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