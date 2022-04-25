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Каррера: «Буду шокирован, если «Спартак» попадет в стыки. Это трагедия»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о столичном клубе.

«Как отреагирую, если «Спартак» попадет в стыки? Буду шокирован, однозначно. «Спартак» — самый популярный клуб России, за него болеют в каждом городе страны.

Если болельщикам предстоит такое пережить, то это трагедия. Но не думаю, что до этого дойдет. Красно-белые останутся в РПЛ, не сомневаюсь в этом», — сказал Каррера.

  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Расстояние от зоны стыковых матчей – 3 очка.

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Источник: Sport24

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