Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: кино или настоящий футбол?
Тест: кино или настоящий футбол?
3 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона

Глушенков: «Вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков, арендованный у «Спартака», заявил, что вернется в столичный клуб по окончании сезона.

– После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим.

– Ваш отец, бывший футболист, легенда смоленского футбола, был на игре с «Химками». Он говорит, что доволен, но можете лучше.

– Знаю. Надо было второй момент реализовать – во втором тайме.

– Следите за «Спартаком»?

– Ну так. За результатами.

  • Глушенков забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 25 матчах сезона РПЛ.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Симонян: «Давайте поздравим «Спартак» со 100-летием, которого не было. Клуб основан в 1935-м»
⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Зенит» закроют 26-й тур 5
Каррера считает, что россияне должны гордиться Черчесовым 9
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11