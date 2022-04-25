Глушенков: «Вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков, арендованный у «Спартака», заявил, что вернется в столичный клуб по окончании сезона.
– После окончания сезона вернусь в «Спартак», а дальше посмотрим.
– Ваш отец, бывший футболист, легенда смоленского футбола, был на игре с «Химками». Он говорит, что доволен, но можете лучше.
– Знаю. Надо было второй момент реализовать – во втором тайме.
– Следите за «Спартаком»?
– Ну так. За результатами.
- Глушенков забил 5 мячей и отдал 2 ассиста в 25 матчах сезона РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2024 года.
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Источник: «РБ Спорт»