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Семин: «Ростов» закономерно победил «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе «Ростова» над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

«Валерий Георгиевич одерживает уже четвертую победу. Не только над «Спартаком», но и над другими командами. Каждая победа ему важна. Он молодец. Наверное, у каждого тренера есть своя команда. С приходом Карпина «Ростов» ожил, очень хорошо играет. Они закономерно, по заслугам завоевали три очка в игре со «Спартаком».

Судейство? Больше разногласий с решением арбитра у меня было в матче «Химок» с «Крыльями Советов». А здесь, наверное, какие-то тоже есть моменты, но не так ярко, как в предыдущей игре. Вообще много судейских ошибок в последнее время», – сказал Семин.

  • Матч «Ростов» – «Спартак» обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
  • Он отменил 2 гола московской команды и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15978

    paracetamol 48 минут назад

    Ростов - мужики, рубятся до конца!

    1
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    Рейтинг: +116

    АлексМак 57 минут назад

    Какая красота. Закономерно победили и унизили!

    2
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