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РПЛ. «Урал» победил «Уфу» и отправил соперника в зону вылета

В 26-м туре чемпионата России «Урал» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принесли голы Эрика Бикфалви и Даниэля Мишкича. У гостей отличился лучший бомбардир лиги Гамид Агаларов.

Набрав три очка, «Урал» обошел «Уфу» в турнирной таблице РПЛ. Теперь команда из Екатеринбурга занимает 14-е место, а башкирцы идут на 15-й строчке – в зоне прямого вылета.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 25; 2:0 – Мишкич, 53; 2:1 – Агаларов, 80.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов (Евсеев, 85), Подберезкин, Бикфалви (Агеев, 85), Егорычев, Мишкич (Емельянов, 73), Железнов (Гаджимурадов, 78), Августиняк.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев (Касинтура, 46), Плиев, Йокич, Кабутов, Камилов (Саплинов, 61), Агаларов, Фищенко (Емельянов, 85), Мрзляк (Иванов, 61), Ортис (Урунов, 46).

Предупреждения: Мишкич, 13; Подберезкин, 57; Емельянов, 82; Агеев, 90+4 – Йокич, 67.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +988

    Дубина 34 минуты назад

    А стыдно почему как то за зенит

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    Рейтинг: +8350

    GoLenaStop 36 минут назад

    Бикфалви, - это было здорово!

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