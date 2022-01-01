Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

Соболев – о критике футболистов другими спортсменами: «Мы никогда никого не оцениваем. Люди пытаются получить хайп»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал критику в адрес футболистов со стороны жругих спортсменов.

— Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив»«Спартак», и это было очень печально. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда». Согласен с такой оценкой?

— В том нашем матче с «Локомотивом» футбола действительно было мало, погода просто не позволяла строить комбинационную игру. А так, единственное, что могу ей ответить: не нравится — не смотри.

— Как можно вообще реагировать на подобные высказывания людей, которые не имеют никакого отношения к футболу? Не так давно Ирина Роднина назвала наших футболистов ленивыми.

— Думаю, они просто пытаются привлечь к себе внимание, получить хайп. Заметьте, что футболисты никогда никого не оценивают. Мы же не трогаем ни теннисистов, ни фигуристов. Зачем я буду говорить про фигурное катание, если я ничего в нем не понимаю? Или про хоккей, условно.

Да, я знаю правила игры, но есть какие-то нюансы. Зачем мне говорить, что они неправильно играют? Если бы я хотел привлечь к себе внимание, начал бы это делать. Но я ни разу не видел, что кто-то из футболистов позволял себе подобные высказывания.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Соболев – о бойкоте Fan ID: «Наши болельщики – единственные, кто ответили за слова и не стали ходить на матчи» 8
Соболев – о легионерах «Спартака»: «Попросили не скрываться и не уезжать без предупреждения. Сообщите сразу, чтобы команда была в курсе» 1
Соболев: «Видел ролик «Рубина» со звуками дельфина. Это неинтересно» 9
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11