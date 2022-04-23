Соболев – о критике футболистов другими спортсменами: «Мы никогда никого не оцениваем. Люди пытаются получить хайп»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал критику в адрес футболистов со стороны жругих спортсменов.

– Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив» – «Спартак», и это было очень печально. Мне не нравится стиль нашего футбола – пинать в никуда». Согласен с такой оценкой?

– В том нашем матче с «Локомотивом» футбола действительно было мало, погода просто не позволяла строить комбинационную игру. А так, единственное, что могу ей ответить: не нравится – не смотри.

– Как можно вообще реагировать на подобные высказывания людей, которые не имеют никакого отношения к футболу? Не так давно Ирина Роднина назвала наших футболистов ленивыми.

– Думаю, они просто пытаются привлечь к себе внимание, получить хайп. Заметьте, что футболисты никогда никого не оценивают. Мы же не трогаем ни теннисистов, ни фигуристов. Зачем я буду говорить про фигурное катание, если я ничего в нем не понимаю? Или про хоккей, условно.

Да, я знаю правила игры, но есть какие-то нюансы. Зачем мне говорить, что они неправильно играют? Если бы я хотел привлечь к себе внимание, начал бы это делать. Но я ни разу не видел, что кто-то из футболистов позволял себе подобные высказывания.

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