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  • Соболев – о критике футболистов другими спортсменами: «Мы никогда никого не оцениваем. Люди пытаются получить хайп»

Соболев – о критике футболистов другими спортсменами: «Мы никогда никого не оцениваем. Люди пытаются получить хайп»

23 апреля 2022, 00:55
4

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал критику в адрес футболистов со стороны жругих спортсменов.

– Недавно российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказалась по поводу российского футбола: «Смотрела как-то «Локомотив»«Спартак», и это было очень печально. Мне не нравится стиль нашего футбола – пинать в никуда». Согласен с такой оценкой?

– В том нашем матче с «Локомотивом» футбола действительно было мало, погода просто не позволяла строить комбинационную игру. А так, единственное, что могу ей ответить: не нравится – не смотри.

– Как можно вообще реагировать на подобные высказывания людей, которые не имеют никакого отношения к футболу? Не так давно Ирина Роднина назвала наших футболистов ленивыми.

– Думаю, они просто пытаются привлечь к себе внимание, получить хайп. Заметьте, что футболисты никогда никого не оценивают. Мы же не трогаем ни теннисистов, ни фигуристов. Зачем я буду говорить про фигурное катание, если я ничего в нем не понимаю? Или про хоккей, условно.

Да, я знаю правила игры, но есть какие-то нюансы. Зачем мне говорить, что они неправильно играют? Если бы я хотел привлечь к себе внимание, начал бы это делать. Но я ни разу не видел, что кто-то из футболистов позволял себе подобные высказывания.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
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Валерий2705
1650666461
Это ты пытаешься привлечь к себе внимание судьи в штрафной соперника дельфин. А Роднина то правду сказала, ленивые, зажравшиеся паспортисты. А все ваши "нюансы" видно как только вы в международных матчах выходите.
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Vitaga
1650694475
моя жена вообще не любит футбол. и мало понимает . но увидев как то игру Роналдиньо сказала - вот это красиво! понятно что такие гении один на миллиард но то что показывают наши и в частности этот соболев настолько уныло и криво. пешком ходить всю игру. показывает действительное отношение к своей работе и болельщикам. развратили их большие деньги и незаслуженно большие зарплаты. поэтому нашим спортсменам в других видах и имеющих всяческие мировые титулы в отличие от футболистов - кажется несправедливым такой расклад
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Мортус
1650701455
Не умеешь - не играй.
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zigbert
1650729011
Что есть то есть. Больших достижений на международной арене у нашего футбола пока нет.
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