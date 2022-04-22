Экс-игрок «Зенита» Мананников: «В Питере коррупция, бабки, и в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников считает, что внутри клуба есть коррупция. Подробностей и подтверждений спикер не дал.

– Во времена СССР южные республики – Грузия, Армения, Азербайджан – давали много хороших игроков. А в России с юга мало футболистов выходит.

– Так они сейчас не нужны. Зачем игроки с Кавказа, если можно купить в Бразилии? Вот и ответ на все вопросы. В маленьких городах нет таких возможностей, как в больших.

Обратите внимание: даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит». Денег тратят много, а выхлопа нет.

Если один игрок родится тут за десять лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе.

Мананников играл за «Зенит» в 1992 году.

Игрок – уроженец Душанбе, выступал за сборную Таджикистана.

«Зенит» – чемпион России последних лет.

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