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  • Экс-игрок «Зенита» Мананников: «В Питере коррупция, бабки, и в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

Экс-игрок «Зенита» Мананников: «В Питере коррупция, бабки, и в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

22 апреля 2022, 20:49
26

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников считает, что внутри клуба есть коррупция. Подробностей и подтверждений спикер не дал.

– Во времена СССР южные республики – Грузия, Армения, Азербайджан – давали много хороших игроков. А в России с юга мало футболистов выходит.

– Так они сейчас не нужны. Зачем игроки с Кавказа, если можно купить в Бразилии? Вот и ответ на все вопросы. В маленьких городах нет таких возможностей, как в больших.

Обратите внимание: даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит». Денег тратят много, а выхлопа нет.

Если один игрок родится тут за десять лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе.

  • Мананников играл за «Зенит» в 1992 году.
  • Игрок – уроженец Душанбе, выступал за сборную Таджикистана.
  • «Зенит» – чемпион России последних лет.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
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Yellow 91
1650650084
Ни чего удивительного, та и ни для кого не секрет, такое по всей России, не только в питере
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(Меня за банили)
1650650838
Это не только в Питере. Это вся страна так живет.
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Persona_non_Grata
1650653202
" В Питере акулы, В Питере гориллы, В Питере большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать,- ..... В Питере разбойник, В Питере злодей, В Питере ужасный Бар-ма-лей! " )))
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raritet
1650653491
Подтверждаю, даже знаю примерные расценки . Но об этом здесь не напишешь. Проблема в системе. Это касается не только футбола, но и шоу -бизнеса и кино. Во всем мире примерно так: я нашел в Мухосранске просто обалденную вокалистку, но у нее нет передних зубов, выбили случайно, фигурка стремновата. Но я слышу голос и на этом голосе я заработаю денег. И я вкладываюсь в раскрутку своими или заимными средствами и она, как Цесария Эвора будет радовать людей. А не наши "фабриканты". В футболе также. В России очень много одаренных детей. Можно сказать море. Но. Этот денежный фильтр не дает этим малькам стать новыми Роналду, Месси. А те, что прошли это сито немотивированы. И так по кругу.
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Кронштадт65
1650653809
точно такие же разговоры я слышал в 90е, только про дет. хоккей. Не надо Питер сюда подтягивать, коррупция это общемировая проблема. А здесь я слышу обиженного мальчика.
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MaxRnD
1650653917
В мире, которым правит золотой телец, по другому не бывает ...
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RUSARM
1650654237
Ни чего удивительного!! Там где наше все газпрём,всегда так!! Там давно по всей верхушке лесоповал плачет!!
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Кузьмич на трибуне
1650656065
Такое было и раньше. Наверняка такое и сейчас. Тренеру деньги нужны сегодня, и ждать 10 лет пока игрок станет звездой и отблагодарит вряд ли кто то захочет. Помнится крылатая фраза 90х: "Мальчик ты хороший , способный , старательный , перспективный, но жаль что у твоего папы нет денег"
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deinego77@yandex.ru
1650660979
Ну это везде так!
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Spirit_78
1650919357
Каждая непонятная псина так и норовит что-то тявкнуть в сторону Питера. Обычное явление.
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