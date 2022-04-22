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Экс-игрок «Зенита» Мананников: «В Питере коррупция, бабки, и в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников считает, что внутри клуба есть коррупция. Подробностей и подтверждений спикер не дал.

– Во времена СССР южные республики – Грузия, Армения, Азербайджан – давали много хороших игроков. А в России с юга мало футболистов выходит.

– Так они сейчас не нужны. Зачем игроки с Кавказа, если можно купить в Бразилии? Вот и ответ на все вопросы. В маленьких городах нет таких возможностей, как в больших.

Обратите внимание: даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит». Денег тратят много, а выхлопа нет.

Если один игрок родится тут за десять лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе.

  • Мананников играл за «Зенит» в 1992 году.
  • Игрок – уроженец Душанбе, выступал за сборную Таджикистана.
  • «Зенит» – чемпион России последних лет.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: Sport24

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Сегодня, 20:49
Комментарии19
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    Рейтинг: +3713

    Кузьмич на трибуне 21 минуту назад

    Такое было и раньше. Наверняка такое и сейчас. Тренеру деньги нужны сегодня, и ждать 10 лет пока игрок станет звездой и отблагодарит вряд ли кто то захочет. Помнится крылатая фраза 90х: "Мальчик ты хороший , способный , старательный , перспективный, но жаль что у твоего папы нет денег"

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    Рейтинг: +34

    fakeid 33 минуты назад

    да-да, вылезло рыло, купленное фердуном, и давай визжать.

    особенно доставила эта строчка:
    даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит»

    а как же Кержаков, Круговой, Мостовой, Сутормин, Чистяков - кроме вратаря все в сборной. и все воспитанники клуба.

    вывод: позор рылу, позор спартаку, и позор косорылому под ником дубина.

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    Рейтинг: +13796

    Barmaleushka 37 минут назад

    1)Заголовок не соответствует сказанному .
    2) Он был в Питере "проездом" , в далёком(уже) 92-м году . Откуда он знает , что происходит сейчас(!) в академии Зенита , СДЮШОРах и пр. ?
    Типичный вброс - свинарнику на потеху .
    3) Нива и УАЗ - тоже джипы .

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    Рейтинг: +1082

    Artemka444 42 минуты назад

    Да везде так,а Питер приплетают все кому не лень!!!

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    Рейтинг: +525

    RUSARM 51 минуту назад

    Ни чего удивительного!! Там где наше все газпрём,всегда так!! Там давно по всей верхушке лесоповал плачет!!

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    Рейтинг: +222

    Мортус 56 минут назад

    Блин, а я догадывалсо, что что-то там не чисто.

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    Рейтинг: +49506

    MaxRnD 56 минут назад

    В мире, которым правит золотой телец, по другому не бывает ...

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    Рейтинг: +1608

    Кронштадт65 58 минут назад

    точно такие же разговоры я слышал в 90е, только про дет. хоккей. Не надо Питер сюда подтягивать, коррупция это общемировая проблема. А здесь я слышу обиженного мальчика.

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    Рейтинг: +3748

    raritet 1 час назад

    Подтверждаю, даже знаю примерные расценки . Но об этом здесь не напишешь. Проблема в системе. Это касается не только футбола, но и шоу -бизнеса и кино. Во всем мире примерно так: я нашел в Мухосранске просто обалденную вокалистку, но у нее нет передних зубов, выбили случайно, фигурка стремновата. Но я слышу голос и на этом голосе я заработаю денег. И я вкладываюсь в раскрутку своими или заимными средствами и она, как Цесария Эвора будет радовать людей. А не наши "фабриканты". В футболе также. В России очень много одаренных детей. Можно сказать море. Но. Этот денежный фильтр не дает этим малькам стать новыми Роналду, Месси. А те, что прошли это сито немотивированы. И так по кругу.

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    Рейтинг: +17070

    Persona_non_Grata 1 час назад

    " В Питере акулы,
    В Питере гориллы,
    В Питере большие
    Злые крокодилы
    Будут вас кусать,
    Бить и обижать,-
    .....
    В Питере разбойник,
    В Питере злодей,
    В Питере ужасный
    Бар-ма-лей! " )))

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    Рейтинг: +22213

    JTherry > Persona_non_Grata 39 минут назад

    не Бармалей, а barmaleushka...))) все остальное - в точку...

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