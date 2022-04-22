Экс-игрок «Зенита» Мананников: «В Питере коррупция, бабки, и в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе»

Такое было и раньше. Наверняка такое и сейчас. Тренеру деньги нужны сегодня, и ждать 10 лет пока игрок станет звездой и отблагодарит вряд ли кто то захочет. Помнится крылатая фраза 90х: "Мальчик ты хороший , способный , старательный , перспективный, но жаль что у твоего папы нет денег"
Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников считает, что внутри клуба есть коррупция. Подробностей и подтверждений спикер не дал.
– Во времена СССР южные республики – Грузия, Армения, Азербайджан – давали много хороших игроков. А в России с юга мало футболистов выходит.
– Так они сейчас не нужны. Зачем игроки с Кавказа, если можно купить в Бразилии? Вот и ответ на все вопросы. В маленьких городах нет таких возможностей, как в больших.
Обратите внимание: даже Питер никого не дает нашему футболу – ни академия «Зенита», ни СШОР «Зенит». Денег тратят много, а выхлопа нет.
Если один игрок родится тут за десять лет, и то хорошо. Потому что коррупция, бабки, в команды попадают те, у кого папа ездит на джипе.
- Мананников играл за «Зенит» в 1992 году.
- Игрок – уроженец Душанбе, выступал за сборную Таджикистана.
- «Зенит» – чемпион России последних лет.
Тест: назовите все российские клубы