«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе

ЦСКА объявил об экологической акции, посвященной Международному дню Земли, который отмечается 22 апреля.
«Это отличный повод, чтобы подробнее рассказать о первом безуглеродном матче, который мы проведем в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена». Им станет дерби ЦСКА – «Динамо» (24 апреля в 19:30 мск).
Подсчитано, что в процессе проведения футбольного матча в атмосферу выделяется примерно 464 тонны диоксида углерода, который загрязняет воздух. Наша цель – максимально сократить эти выбросы», – говорится в публикации клуба.
В связи с этим ЦСКА предпримет следующие шаги:
- Приедет на матч на электробусе;
- Увеличит количество велопарковок на стадионе;
- Снизит потребление воды на стадионе;
- Установит электросберегающие лампочки на арене;
- Будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики заменят на бумажные;
- Зрителям, купившим билеты в электронном виде, клуб предоставит скидку 10%.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА