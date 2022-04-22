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  • «Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе

«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе

22 апреля 2022, 17:50
12

ЦСКА объявил об экологической акции, посвященной Международному дню Земли, который отмечается 22 апреля.

«Это отличный повод, чтобы подробнее рассказать о первом безуглеродном матче, который мы проведем в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена». Им станет дерби ЦСКА – «Динамо» (24 апреля в 19:30 мск).

Подсчитано, что в процессе проведения футбольного матча в атмосферу выделяется примерно 464 тонны диоксида углерода, который загрязняет воздух. Наша цель – максимально сократить эти выбросы», – говорится в публикации клуба.

В связи с этим ЦСКА предпримет следующие шаги:

  • Приедет на матч на электробусе;
  • Увеличит количество велопарковок на стадионе;
  • Снизит потребление воды на стадионе;
  • Установит электросберегающие лампочки на арене;
  • Будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики заменят на бумажные;
  • Зрителям, купившим билеты в электронном виде, клуб предоставит скидку 10%.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (12)
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Enter2006
1650639706
А как же утилизация очень опасных для природы аккумуляторов? Тогда уж на велосипедах нужно было.
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NewLife
1650640755
Было бы правильней приехать на лошадях и убрать за ними навоз)
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BRO_football
1650642973
Рекомендую всяким экоактивистам задержать дыхание и никогда больше не дышать. Таким образом они значительно снизят количество выбрасываемого диоксида углерода!
Ответить
(Меня за банили)
1650646557
Клоуны.
Ответить
Fju-2
1650647354
Уверен, что несмотря на такие акции, человечеству благополучно удастся уничтожить жизнь на единственной известной планете, пригодной, для этой самой жизни)
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nominum
1650648011
Мне как шахтёру бьёт по карману... Ну и икс с ним. Если вам интересно поиграть в безуглеродную Европу, то в добрый путь...
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RUSARM
1650654884
Лучше бы играли,а не херней страдали,фууу!! Я понимаю,когда все отлажено в игре и команда летит к чемпионству,можно и по рекламировать,а так???
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