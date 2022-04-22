«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе

ЦСКА объявил об экологической акции, посвященной Международному дню Земли, который отмечается 22 апреля.

«Это отличный повод, чтобы подробнее рассказать о первом безуглеродном матче, который мы проведем в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена». Им станет дерби ЦСКА – «Динамо» (24 апреля в 19:30 мск).

Подсчитано, что в процессе проведения футбольного матча в атмосферу выделяется примерно 464 тонны диоксида углерода, который загрязняет воздух. Наша цель – максимально сократить эти выбросы», – говорится в публикации клуба.

В связи с этим ЦСКА предпримет следующие шаги:

Приедет на матч на электробусе;

Увеличит количество велопарковок на стадионе;

Снизит потребление воды на стадионе;

Установит электросберегающие лампочки на арене;

Будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики заменят на бумажные;

Зрителям, купившим билеты в электронном виде, клуб предоставит скидку 10%.

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