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«Первый безуглеродный матч»: ЦСКА приедет на дерби с «Динамо» на электробусе

ЦСКА объявил об экологической акции, посвященной Международному дню Земли, который отмечается 22 апреля.

«Это отличный повод, чтобы подробнее рассказать о первом безуглеродном матче, который мы проведем в рамках проекта «Экологичная ВЭБ Арена». Им станет дерби ЦСКА – «Динамо» (24 апреля в 19:30 мск).

Подсчитано, что в процессе проведения футбольного матча в атмосферу выделяется примерно 464 тонны диоксида углерода, который загрязняет воздух. Наша цель – максимально сократить эти выбросы», – говорится в публикации клуба.

В связи с этим ЦСКА предпримет следующие шаги:

  • Приедет на матч на электробусе;
  • Увеличит количество велопарковок на стадионе;
  • Снизит потребление воды на стадионе;
  • Установит электросберегающие лампочки на арене;
  • Будет организована сортировка мусора, а пластиковые стаканчики заменят на бумажные;
  • Зрителям, купившим билеты в электронном виде, клуб предоставит скидку 10%.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии14
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    Рейтинг: +1739

    nominum 7 минут назад

    Мне как шахтёру бьёт по карману... Ну и икс с ним. Если вам интересно поиграть в безуглеродную Европу, то в добрый путь...

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    Рейтинг: +605

    Fju-2 18 минут назад

    Уверен, что несмотря на такие акции, человечеству благополучно удастся уничтожить жизнь на единственной известной планете, пригодной, для этой самой жизни)

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    Рейтинг: +1739

    nominum > Fju-2 2 минуты назад

    Красиво сказал...Но мы всё равно благополучно засрём планету и получим пожизненный эцих с гвоздями.

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    Рейтинг: +352

    (Меня за банили) 31 минуту назад

    Клоуны.

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    Рейтинг: +11290

    BRO_football 1 час назад

    Рекомендую всяким экоактивистам задержать дыхание и никогда больше не дышать. Таким образом они значительно снизят количество выбрасываемого диоксида углерода!

    0
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    Рейтинг: +977

    Дубина 1 час назад

    Че не на ослах?

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    Рейтинг: +477

    Конопляных дел мастер > Дубина 1 час назад

    Филл, хорошо что не на хряках верхом. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +352

    (Меня за банили) > Конопляных дел мастер 30 минут назад

    на голубоватых котах помоечных еще можно)))

    1
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    Рейтинг: +977

    Дубина > Конопляных дел мастер 28 минут назад

    Лучше на Дзюбе))) гав гав гав

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    Рейтинг: +13589

    NewLife 2 часа назад

    Было бы правильней приехать на лошадях и убрать за ними навоз)

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    Рейтинг: +2721

    Enter2006 > NewLife 2 часа назад

    И отдать его западу, у них с удобрениями проблема! ))

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    Рейтинг: +2721

    Enter2006 2 часа назад

    А как же утилизация очень опасных для природы аккумуляторов? Тогда уж на велосипедах нужно было.

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    Рейтинг: +352

    (Меня за банили) > Enter2006 30 минут назад

    На велосипедах покрышки из нефти сделаны)))

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    Рейтинг: +2721

    Enter2006 > (Меня за банили) 29 минут назад

    И то верно.. Пешком! )))

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