Соболев: «В Европе VAR смотрят максимум минуту. В РПЛ судье нужно минимум три»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о работе системы VAR в РПЛ.

– Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

– Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, – работа VAR. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал» – «Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол.

Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

– VAR – зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

– Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу VAR в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты.

Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго.

VAR – хорошая штука на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.

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