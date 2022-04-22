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  • Соболев: «В Европе VAR смотрят максимум минуту. В РПЛ судье нужно минимум три»

Соболев: «В Европе VAR смотрят максимум минуту. В РПЛ судье нужно минимум три»

22 апреля 2022, 10:41
7

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о работе системы VAR в РПЛ.

– Как в целом можешь оценить судейство в России? В Европе совсем другой уровень?

– Единственное серьезное отличие, которое я могу отметить, – работа VAR. В Европе он работает раз в десять быстрее, чем у нас. Показательный момент был в матче Лиги чемпионов «Реал»«Челси». Судьям хватило тридцати секунд для того, чтобы отменить гол.

Не знаю, почему этот процесс в РПЛ занимает так много времени. Хочется, чтобы все было быстрее.

– VAR – зло для футбола? Или это у нас он неправильно работает?

– Нет, это не зло. Просто я смотрю на работу VAR в Европе, там это занимает максимум минуту времени. У нас в чемпионате, чтобы разобраться в эпизоде, судьям минимум нужно три минуты.

Почему никто не может взять на себя ответственность и сказать в микрофон, что это пенальти? Они сначала по микрофону разговаривают две минуты, потом судья еще идет смотреть. Это очень долго.

VAR – хорошая штука на самом деле, но почему иногда так долго принимаются решения, мне непонятно.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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Enter2006
1650613671
Потому что в Европе просто смотрят ситуацию и решают. А не звонят и не согласовывают как перевернуть ситуацию под определённую команду, на это нужно время больше, это логично.
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"supermax"
1650614253
просто на некоторые карточки переводы поступают не моментально ...это занимает какое-то время
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Hoahin
1650615117
Откуда Соболеву знать, как судят в Европе?
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JTherry
1650619292
"В Европе ВАР работает раз в десять быстрее, чем у нас..." ...в РПЛ работающим на ВАР судьям надо успеть мяч на плече пририсовать, согласовать с заказчиками, получить на карту вознаграждение...)
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Беспонтий
1650619538
стратег и тактик не имея практик он просто волосы помыл был нападающий на волге не в контакте стал на берегу москва реки дебил
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Каратель помойников
1650628517
вар это всё отмаза для бедных,там они проверяют свой счёт в онлайн банке,ждут пока смс не пикнет,вот и стоят так долго
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nominum
1650646854
Не, ну тут Соболев прав , однозначно Действительно. зае.али эти просмотры по пять минут.
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