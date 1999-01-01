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Конте: «МЮ» усилился Роналду, Вараном и Санчо, но выступил хуже, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Мы говорим о большом, серьезном клубе. Не забывайте, что в прошлом сезоне «МЮ» занял второе место и усилил состав Вараном, Санчо и Роналду. Странно, что усилив состав, они выступили хуже, чем в прошлом сезоне. Это показывает, что в Англии все непросто.

Любому тренеру сложно работать в Англии, уровень здесь очень высок. Тренер «Манчестер Юнайтед» сталкивается с огромным давлением. Нужно бороться за трофеи. Это нелегко, потому что у других команд такие же планы», – сказал Конте.

  • «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ.
  • Тен Хаг примет команду по окончании сезона.

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Источник: Manchester Evening News

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