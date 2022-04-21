В «Химках» пообещали рассчитаться с тренерским штабом Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о подаче жалобы на клуб в РФС со стороны штаба бывшего тренера Игоря Черевченко.

«Пока ничего не слышал об этой жалобе. В любом случае, нарушение несущественно, и в ближайшее время будет погашено. Чисто техническая вещь, поэтому ничего серьeзного.

Мы с Игорем Геннадьевичем в хороших отношениях. Незначительная просрочка, в ближайшее время всe выплатим: мы свои обязательства всегда исполняем», – сказал Терюшков.

Черевченко покинул «Химки» в феврале.

Клуб уволил тренера во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

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