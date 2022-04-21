Лига 1. «ПСЖ», «Марсель» победили; «Лион» проиграл «Бресту»

«ПСЖ» в 33-м туре чемпионата Франции разгромил в гостях «Анжер». В двух голах поучаствовал Анхель Ди Мария.

Вторая команда турнира «Марсель» обыграла дома «Нант», который доигрывал матч в меньшинстве.

Идущий на восьмом месте «Лион» уступил на выезде «Бресту».

Франция. Лига 1. 33-й тур

Анжер – ПСЖ – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мбаппе, 28; 0:2 – Рамос, 45+1; 0:3 – Маркиньос, 77.

Удаления: нет – Мишу, 90+2.

Брест – Лион – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мунье, 27 (с пенальти); 1:1 – Дембеле, 72; 2:1 – Кардона, 74.

Марсель – Нант – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Жиротто, 26; 1:1 – Пайет, 39 (с пенальти); 1:2 – Коко, 41; 2:2 – Пайет, 55 (с пенальти); 3:2 – Арит, 75.

Удаления: нет – Коко, 90+3 (вторая ж.к.).

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