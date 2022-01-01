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Губерниев: «Спартаку» нечего ловить в РПЛ – Кубок бы выстрадать»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил итог четвертьфинала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» (1:0). Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев с пенальти.

«Спартаку» ловить в чемпионате уже давно нечего – Кубок бы выстрадать. Игры в матче с ЦСКА было немного. Когда ушeл Бакаев, совсем не было. 11 человек отбивались. Десять сражались с мячом. «Спартак» выиграл. Ему нужнее!» – написал Губерниев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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Комментарии1
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    Рейтинг: +419

    ssspartak 7 минут назад

    К сожалению этот мYдак прав.

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