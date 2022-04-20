Губерниев: «Спартаку» нечего ловить в РПЛ – Кубок бы выстрадать»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил итог четвертьфинала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» (1:0). Единственный мяч забил Зелимхан Бакаев с пенальти.

«Спартаку» ловить в чемпионате уже давно нечего – Кубок бы выстрадать. Игры в матче с ЦСКА было немного. Когда ушeл Бакаев, совсем не было. 11 человек отбивались. Десять сражались с мячом. «Спартак» выиграл. Ему нужнее!» – написал Губерниев.