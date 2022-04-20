Газизов: «У нас нет игроков, которые купили военные билеты»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что футболисты из структуры клуба покупали военные билеты.

15 апреля в Уфе задержали экс-сотрудника ГИБДД, который делал военные билеты спортсменам.

Среди его клиентов могли быть футболисты и хоккеисты из структур «Уфы» и «Салавата Юлаева».

Он успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.

«У нас таких игроков нет. К нам никто не обращался. Никакой связи с нашим клубом», — сказал Газизов.