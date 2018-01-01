Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: найдите клуб на карте России
Тест: найдите клуб на карте России
2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Газизов: «У нас нет игроков, которые купили военные билеты»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что футболисты из структуры клуба покупали военные билеты.

  • 15 апреля в Уфе задержали экс-сотрудника ГИБДД, который делал военные билеты спортсменам.
  • Среди его клиентов могли быть футболисты и хоккеисты из структур «Уфы» и «Салавата Юлаева».
  • Он успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.

«У нас таких игроков нет. К нам никто не обращался. Никакой связи с нашим клубом», — сказал Газизов.

Новости по теме
В Уфе задержали экс-сотрудника ГИБДД, который делал военные билеты спортсменам. Его клиентами могли быть игроки «Уфы» 1
Газизов: «Уфа» не рассматривает кандидатуру Гончаренко. У нас есть тренер» 1
Гончаренко может вернуться в свой бывший клуб из России (Илья Казаков) 4
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:15
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +5243

    Павелий 59 минут назад

    Бартер что ли был: военник за натуру? =)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16940

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Все освобождены исключительно по состоянию здоровья ! )))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +765

    OBOLEV > Persona_non_Grata 47 минут назад

    Если все такие не здоровые, то как они спортом занялись ;) , а самое главное продолжают.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11