Газизов: «У нас нет игроков, которые купили военные билеты»

Бартер что ли был: военник за натуру? =)
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что футболисты из структуры клуба покупали военные билеты.
- 15 апреля в Уфе задержали экс-сотрудника ГИБДД, который делал военные билеты спортсменам.
- Среди его клиентов могли быть футболисты и хоккеисты из структур «Уфы» и «Салавата Юлаева».
- Он успел помочь как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам.
«У нас таких игроков нет. К нам никто не обращался. Никакой связи с нашим клубом», — сказал Газизов.