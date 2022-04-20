Шелви: «Ньюкасл» будет масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви пообещал прогресс клуба. В прошлом году его купили владельцы из Саудовской Аравии.

«Ньюкасл» будет большим клубом – масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет время, потребуется перестройка, но клуб может забраться на вершину. Нужно набраться терпения. Я хочу быть частью этого процесса», – цитирует Шелви «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.