Шелви: «Ньюкасл» будет масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Канеш, с миллиардами можно любой клуб сделать масштабным.
Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви пообещал прогресс клуба. В прошлом году его купили владельцы из Саудовской Аравии.
«Ньюкасл» будет большим клубом – масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет время, потребуется перестройка, но клуб может забраться на вершину. Нужно набраться терпения. Я хочу быть частью этого процесса», – цитирует Шелви «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.
- Команда Эдди Хау идет в АПЛ 14-й.
- 30-летний Шелви в «Ньюкасле» с 2016 года.
- «Ньюкасл» 4 раза становился чемпионом Англии.