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Шелви: «Ньюкасл» будет масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви пообещал прогресс клуба. В прошлом году его купили владельцы из Саудовской Аравии.

«Ньюкасл» будет большим клубом – масштаба «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Это займет время, потребуется перестройка, но клуб может забраться на вершину. Нужно набраться терпения. Я хочу быть частью этого процесса», – цитирует Шелви «Чемпионат» со ссылкой на Sky Sports.

  • Команда Эдди Хау идет в АПЛ 14-й.
  • 30-летний Шелви в «Ньюкасле» с 2016 года.
  • «Ньюкасл» 4 раза становился чемпионом Англии.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 32 минуты назад

    Канеш, с миллиардами можно любой клуб сделать масштабным.

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    Рейтинг: +809

    Hoahin > Феникс 28 21 минуту назад

    После проектов ПСЖ и Мансити финансовый фейр-плей существенно переписали. Теперь просто закачать деньгами клуб и скупить топ игроков не получится.

    2
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    ...
    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > Hoahin 1 минуту назад

    Но все таки Ньюкасл прежний и будущий это совершенно разные команды даже с фейр-плей . И деньги всему причиной.

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