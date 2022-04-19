Черевченко: «После ухода из «Химок» был стопроцентный вариант в зарубежном чемпионате»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко ответил на вопросы о своем будущем трудоустройстве.
– Поступали предложения после финального ухода из Подмосковья?
– С российскими клубами были только разговоры, в зарубежный чемпионат был стопроцентный вариант уйти, с Азии тоже были предложения, сказал, что до лета никуда не уйду.
Хорошие чемпионаты, сейчас не вижу смысла приходить куда-то на пять-шесть игр.
– Даже Таджикистан?
– Только если тренером сборной, туда могу поехать. Нужно все пробовать, все может быть.
– Ваш тренерский штаб хочет начать работать?
– Любой специалист хочет работать без пауз, не все от нас зависит, я тоже хочу.
– Алексей Попов говорил, что вы могли бы подойти «Рубину».
– Это мнение со стороны, я никогда не напрашиваюсь. Любой уважающий себя тренер не просится, должны сами звать.
– Встречали тренеров, которые напрашиваются?
– Да, их много, очень много.
– Очень мало отечественных тренеров уезжают в Европу. В чем проблема?
– Значит, мы не интересны в Европе, так же, как и наши футболисты. Своих хватает, только у нас берут кого попало. Есть свои специалисты, которые не слабее иностранцев.
– Вы готовы пойти в топ-лигу помощником?
– Да, почему нет? Давно говорил: если Семин позовет, могу пойти помочь. В Европу поехать помощником и посмотреть – неплохой вариант для специалиста.
- Черевченко покинул «Химки» в феврале.
- Клуб уволил тренера во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.