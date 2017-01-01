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Карпин: «Я в питании себя не ограничиваю, а моим футболистам приходится»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не подстраивает свой рацион под игроков.

«Приближен ли мой рацион питания к рациону игроков? Вообще не приближен, однозначно.

Понятно, что когда мы на сборах или заезжаем куда-то перед играми – то кушаем вместе и питание такое, как у всех.

Во все остальные дни ни в чeм себя не ограничиваю. Я питаюсь однозначно не как футболист, а вот им приходится за собой следить», – сказал Карпин.

  • В сборной тренер запретил употреблять сахар.
  • «Ростов» после его возвращения поднялся на 9-е место.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1013

    вальтер79 55 минут назад

    интересно а в алкоголе у него тоже с командой винная карта разная))))))))

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    Рейтинг: +62367

    portero 57 минут назад

    бред Карпина, может молодым надо больше тренироваться, и режим соблюдать...

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