Карпин: «Я в питании себя не ограничиваю, а моим футболистам приходится»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не подстраивает свой рацион под игроков.

«Приближен ли мой рацион питания к рациону игроков? Вообще не приближен, однозначно.

Понятно, что когда мы на сборах или заезжаем куда-то перед играми – то кушаем вместе и питание такое, как у всех.

Во все остальные дни ни в чeм себя не ограничиваю. Я питаюсь однозначно не как футболист, а вот им приходится за собой следить», – сказал Карпин.