Серия А. «Наполи» упустил победу над «Ромой» из-за гола на 91-й минуте

В 33-м туре чемпионата Италии «Наполи» и «Рома» победителя не выявили.

Неаполитанцы вышли вперед на 11-й минуте усилиями Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти.

Римляне отыгрались, забив в компенсированное ко второму тайму время – отличился Стефан Эль-Шаарави.

Команда Жозе Моуринью завершала встречу вдесятером – на 80-й минуте был удален Даниэль Фузато.

Поделив очки, «Наполи» и «Рома» остались на третьем и пятом месте соответственно в таблице Серии А.

Италия. Серия А. 33-й тур

Наполи – Рома – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 11 (с пенальти); 1:1 – Эль-Шаарави, 90+1.

Удаление: нет – Фузато, 80.

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