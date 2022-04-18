«Победы и рекорды «Спартака» – это национальное достояние»: Путин поздравил клуб со 100-летием

Президент России Владимир Путин обратился к руководству, коллективу и болельщикам «Спартака» в связи со 100-летним юбилеем клуба.

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране.

В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене.

Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звeзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.