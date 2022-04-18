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  • «Победы и рекорды «Спартака» – это национальное достояние»: Путин поздравил клуб со 100-летием

«Победы и рекорды «Спартака» – это национальное достояние»: Путин поздравил клуб со 100-летием

18 апреля 2022, 11:55
10

Президент России Владимир Путин обратился к руководству, коллективу и болельщикам «Спартака» в связи со 100-летним юбилеем клуба.

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране.

В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене.

Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звeзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: сайт Кремля
Россия. Премьер-лига Спартак Путин Владимир
Комментарии (10)
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portero
1650272325
...ять поздравь любимых лизунов бегущих с корабля....
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vladik12
1650272506
Спасибо, мой Президент!
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Vitaga
1650273690
фейковый праздник. 100летие еще не наступило
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jet andy
1650274791
Оказывается у него есть душа.
Ответить
paracetamol
1650275267
По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года. --------------------------------- Они и дня рождения не помнят, впрочем кто у свиней его спрашивает?
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SpartakMoskwa
1650288664
Поздравляю всех болельщиков Спартака
Ответить
rossonero666
1650311666
***** связать и в Гаагу отправить
Ответить
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