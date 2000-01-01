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«Победы и рекорды «Спартака» – это национальное достояние»: Путин поздравил клуб со 100-летием

Президент России Владимир Путин обратился к руководству, коллективу и болельщикам «Спартака» в связи со 100-летним юбилеем клуба.

«Поздравляю коллектив и многочисленных болельщиков со знаменательной датой – 100-летием футбольного клуба «Спартак».

История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране.

В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения – наша общая гордость и национальное достояние.

Важно, что нынешнее поколение болельщиков-спартаковцев с огромным уважением относится к прославленным ветеранам клуба – тренерам, игрокам, организаторам, которые закладывали замечательные традиции родного клуба, укрепляли его авторитет на спортивной арене.

Их жизненный путь, профессионализм и преданность избранному делу являются прочной основой для воспитания новых футбольных звeзд, символом триумфальных, незабываемых побед для всех, кто разделяет с любимой командой радость успехов и горечь поражений, хранит ей верность в любых ситуациях.

От души желаю «Спартаку» всего наилучшего», – говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

  • «Спартак» занимает 10-е место в таблице РПЛ.
  • По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.

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Источник: сайт Кремля

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Сегодня, 11:55
Комментарии8
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    Рейтинг: +15925

    paracetamol 56 минут назад

    По разным версиям, клуб был создан либо 18 апреля 1922 года, либо 19 апреля 1935 года.
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    Они и дня рождения не помнят, впрочем кто у свиней его спрашивает?

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    Рейтинг: +852

    Дубина 58 минут назад

    А про бомжей бы и не вспомнил!
    Хотя какой там у них юбилей,они появились в 2000-х годах))

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +504

    Suvorov51 > Дубина 29 минут назад

    Их нет. это просто газ. причем ванильный газ. а они как были помойкой так и остались. одним словом БОМЖИ

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +760

    jet andy 1 час назад

    Оказывается у него есть душа.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1507

    Vitaga 1 час назад

    фейковый праздник. 100летие еще не наступило

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7018

    vladik12 1 час назад

    Спасибо, мой Президент!

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    Ответить
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    Рейтинг: +341

    loko1982 > vladik12 20 минут назад

    Он тебя из бункера не слышит.

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    Рейтинг: +62241

    portero 1 час назад

    ...ять поздравь любимых лизунов бегущих с корабля....

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