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Терехов: «Я абсолютно средний футболист РПЛ. Когда закончу, обо мне и вспоминать не будут»

Фланговый защитник «Сочи» Сергей Терехов охарактеризовал самого себя.

– Если почитать комментарии про вас, то усредненное мнение такое: вы больше берете старанием, а не талантом. Согласны?

– Да. Отлично понимаю, что на мяче я – не Головин, сложных технических элементов не исполню. Мне нужно брать свое физической готовностью, тактикой.

Чтобы быть на уровне, надо делать акцент на сильных сторонах и маскировать слабые. Во многом благодаря работе я держусь на этом уровне.

– Карпин сказал, что он средний тренер, таким же был игроком. Как вы себя охарактеризуете?

– Абсолютно средний футболист Премьер-лиги, который за счет старания, дисциплины, режима и работы играет в Премьер-лиге.

Когда я закончу, обо мне, возможно, и вспоминать не будут. Чем-то особенным на поле я не выделялся. Нефутбольными скандалами тоже не выделялся.

Я трезво оцениваю карьеру. И понимаю, что делать, чтобы как можно дольше оставаться на уровне Премьер-лиги: соблюдать режим, работать на максимуме на тренировках, выполнять те вещи, которые требует тренер.

Сейчас футбол становится все интенсивнее, контактнее, нужно поддерживать уровень в течение всей игры.

  • Терехову в июне исполнится 32 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
  • В октябре футболист дебютировал за сборную России.

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Источник: Sports.ru

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