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«Спартак»: «Кто победил в баттле Каттани и Медведева? Конечно, мы»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал вчерашнюю перепалку в СМИ между руководством москвичей и «Зенита». Началось все с того, что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил: он не знает клуб из Санкт-Петербурга.

«Слова Александра Медведева? Это чисто журналистская история. Каттани пошутил, что не знает «Зенит», а в Санкт-Петербурге слишком серьезно отнеслись к этому. Видимо, шутка задела господ из Северной столицы. Кто выиграл в этом батле? Конечно, «Спартак», – сказал Зеленов.

  • «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в октябре прошлого года.
  • Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.
  • Матч 2-го круга состоится на «Открытие Банк Арене» 15 мая.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Сегодня, 18:17
Комментарии6
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    Рейтинг: +6694

    mamba9090909 16 минут назад

    А в чём победа? Каттани проявил безграмотность в знании команд чемпионата в котором он участвует. Ему подсказали.

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    Рейтинг: +970

    edw7777 2 часа назад

    Спартак, у вас все такие идиоты?!!!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +10573

    knikos 2 часа назад

    Говорил , говорю и буду говорить , Спам - секта !

    5
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    Рейтинг: +13490

    NewLife 2 часа назад

    Позорные терки. Побеждать надо на футбольном поле.

    4
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    Рейтинг: +494

    Suvorov51 > NewLife 2 часа назад

    Это ты про Мальмёо

    0
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    Рейтинг: +13687

    Barmaleushka 2 часа назад

    Ну теперь величие господ из тарасовки должно забурлить с новой силой , после такой-то победы .

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