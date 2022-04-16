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  • «Спартак»: «Кто победил в баттле Каттани и Медведева? Конечно, мы»

«Спартак»: «Кто победил в баттле Каттани и Медведева? Конечно, мы»

16 апреля 2022, 18:17
8

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал вчерашнюю перепалку в СМИ между руководством москвичей и «Зенита». Началось все с того, что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил: он не знает клуб из Санкт-Петербурга.

«Слова Александра Медведева? Это чисто журналистская история. Каттани пошутил, что не знает «Зенит», а в Санкт-Петербурге слишком серьезно отнеслись к этому. Видимо, шутка задела господ из Северной столицы. Кто выиграл в этом батле? Конечно, «Спартак», – сказал Зеленов.

  • «Зенит» дома разгромил «Спартак» со счетом 7:1 в октябре прошлого года.
  • Это самое крупное поражение в истории московской команды в чемпионате.
  • Матч 2-го круга состоится на «Открытие Банк Арене» 15 мая.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (8)
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NewLife
1650123320
Позорные терки. Побеждать надо на футбольном поле.
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knikos
1650123782
Говорил , говорю и буду говорить , Спам - секта !
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edw7777
1650124610
Спартак, у вас все такие идиоты?!!!
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mamba9090909
1650131544
А в чём победа? Каттани проявил безграмотность в знании команд чемпионата в котором он участвует. Ему подсказали.
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житель СПб
1650134772
После больших негативных потрясений память старается их забыть. Отсюда и "незнание" спортивного директора Спартака. Болеет человек, посочувствовать ему надо.
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Sky Spartak
1650139288
Победа в поражении... нельзя так говорить руководству !!!!!!!
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