«Спартак»: «Кто победил в баттле Каттани и Медведева? Конечно, мы»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал вчерашнюю перепалку в СМИ между руководством москвичей и «Зенита». Началось все с того, что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани сообщил: он не знает клуб из Санкт-Петербурга.

«Слова Александра Медведева? Это чисто журналистская история. Каттани пошутил, что не знает «Зенит», а в Санкт-Петербурге слишком серьезно отнеслись к этому. Видимо, шутка задела господ из Северной столицы. Кто выиграл в этом батле? Конечно, «Спартак», – сказал Зеленов.