«Спартак» выйдет на матч с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

«Спартак» анонсировал акцию в поддержку незрячих и слабовидящих людей.
Московская команда выйдет на сегодняшний матч с «Рубином» в лимитированной коллекции игровых маек, на которых фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля.
После игры все футболки будут переданы в фонд Артeма Реброва «Своими глазами» и выставлены на благотворительный аукцион.
- «Спартак» примет «Рубин» в 25-м туре РПЛ.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Шрифт Брайля помогает читать незрячим людям.
Источник: сайт «Спартака»