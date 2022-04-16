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«Спартак» выйдет на матч с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

«Спартак» анонсировал акцию в поддержку незрячих и слабовидящих людей.

Московская команда выйдет на сегодняшний матч с «Рубином» в лимитированной коллекции игровых маек, на которых фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля.

После игры все футболки будут переданы в фонд Артeма Реброва «Своими глазами» и выставлены на благотворительный аукцион.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +443

    КаДеС 13 минут назад

    Я уж подумал это из-за того,что владелец шрифтов Times New Roman и ещё нескольких (не помню какие) закрыл доступ на скачивание IP- адресам с России)))

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    Рейтинг: +1365

    Беспонтий 15 минут назад

    "In My Humble Opinion"
    имхо
    сразу трусливо извиняюсь

    давление на судей вроде деликатно
    но в то же время явно

    завёлся в кб клубе махровый пиарщик

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    Рейтинг: +491

    Suvorov51 36 минут назад

    ВОТ ЭТО - МОЛОДЦЫ.

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