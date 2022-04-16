«Спартак» выйдет на матч с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

«Спартак» анонсировал акцию в поддержку незрячих и слабовидящих людей.

Московская команда выйдет на сегодняшний матч с «Рубином» в лимитированной коллекции игровых маек, на которых фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля.

После игры все футболки будут переданы в фонд Артeма Реброва «Своими глазами» и выставлены на благотворительный аукцион.