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Сайманов: «Для меня отъезд легионеров из «Рубина» – катастрофа»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отъезд нескольких легионеров. Он недоволен.

«Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня.

Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю», – сказал Сайманов.

  • «Рубин» идет в РПЛ 12-м.
  • У команды 5 поражений подряд.
  • Завтра, 16 апреля, «Рубин» сыграет со «Спартаком» в 25-м туре.

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Источник: «РБ Спорт»

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15.04.2022 22:31
Комментарии1
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    Рейтинг: +6887

    Томик 1 час назад

    Только потратил огромные деньги и тут пропали те, за кого платил! "-Три порции шашыка...выбросила в пропасть...Теперь вино...разбила две бутылки! - Три!"

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