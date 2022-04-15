Сайманов: «Для меня отъезд легионеров из «Рубина» – катастрофа»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отъезд нескольких легионеров. Он недоволен.

«Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой все это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня.

Я хотел кого-то продать, закрыть займы в клубе. А сейчас что я буду делать? Кто меня будет поддерживать в этой ситуации? Я даже не понимаю», – сказал Сайманов.