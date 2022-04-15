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  • Кофрие: «Изначально имел искаженное и негативное представление о России»

Кофрие: «Изначально имел искаженное и негативное представление о России»

15 апреля 2022, 13:43
6

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

– В начале марта твой агент сказал прессе: «У Макса шестимесячный ребенок, и для него будет очень сложно не видеть его долгое время». Этот фактор сильно тебя беспокоит?

– У меня двое детей, и я по ним очень скучаю. Но не отчаиваюсь. Наоборот, мы ищем варианты, чтобы семья как можно скорее смогла приехать ко мне в Москву. Пока есть сложности, но я уверен, что они решаемы.

Жена и дети уже прилетали в Россию. Супруге все понравилось, хотя изначально, как и я, она имела немного искаженное и негативное представление о стране.

Однако на деле все оказалось гораздо позитивнее. По крайней мере в Москве, которая очень комфортна и современна. Про другие города мне говорить сложнее.

– Как сказываются на тебе последние события, заложником которых оказался в том числе «Спартак»?

– Прошло почти два месяца. Я могу сказать, что в Москве мы чувствуем себя в безопасности, с этим проблем точно нет. И никакого давления из Бельгии на меня никто не оказывает.

  • Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
  • Бельгиец заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В его активе 1 голевая передача в 18 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (6)
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FС Spаrtак
1650022600
бывает
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Persona_non_Grata
1650023072
Ну если на все смотреть из окон комфортабельного автобуса, имея ваши оклады, таки - да )))
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ВетеR
1650027166
стало лучше впечатление ?((
Ответить
alefreddy
1650036211
все по делу ничего лишнего
Ответить
Снег
1650039600
У этих легов деньги - выше благополучия семьи. Сидите и не пи===дите.
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zigbert
1650098409
Житейские вопросы для футболиста тоже очень важны.
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