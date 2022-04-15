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Кофрие: «Изначально имел искаженное и негативное представление о России»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

– В начале марта твой агент сказал прессе: «У Макса шестимесячный ребенок, и для него будет очень сложно не видеть его долгое время». Этот фактор сильно тебя беспокоит?

– У меня двое детей, и я по ним очень скучаю. Но не отчаиваюсь. Наоборот, мы ищем варианты, чтобы семья как можно скорее смогла приехать ко мне в Москву. Пока есть сложности, но я уверен, что они решаемы.

Жена и дети уже прилетали в Россию. Супруге все понравилось, хотя изначально, как и я, она имела немного искаженное и негативное представление о стране.

Однако на деле все оказалось гораздо позитивнее. По крайней мере в Москве, которая очень комфортна и современна. Про другие города мне говорить сложнее.

– Как сказываются на тебе последние события, заложником которых оказался в том числе «Спартак»?

– Прошло почти два месяца. Я могу сказать, что в Москве мы чувствуем себя в безопасности, с этим проблем точно нет. И никакого давления из Бельгии на меня никто не оказывает.

  • Кофрие перешел в «Спартак» в августе прошлого года.
  • Бельгиец заключил с клубом контракт до 2025 года.
  • В его активе 1 голевая передача в 18 матчах.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +16785

    Persona_non_Grata 20 минут назад

    Ну если на все смотреть из окон комфортабельного автобуса, имея ваши оклады, таки - да )))

    0
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  • ...
    Рейтинг: +417

    FС Spаrtак 28 минут назад

    бывает

    0
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