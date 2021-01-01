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Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился более чем в 4 раза, управленческие расходы – почти в 2 раза

Чистый убыток «Локомотива» по итогам 2021 года вырос в 4,26 раза – с 604,5 миллиона до 2,58 миллиарда рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Выручка клуба выросла за год на 1,6% – до 5,5 миллиарда рублей.

Коммерческие расходы увеличились на 20,7% – до 29,2 миллиона рублей. Управленческие расходы возросли почти в два раза – до 445,9 миллиона рублей.

Расходы «Локо» на оплату труда за год увеличились на 14,2% и составили 6,2 миллиарда рублей. Также в 2021 году клуб получил кредит на сумму в 3,6 миллиарда рублей.

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Источник: «РБ Бизнес»

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Сегодня, 10:50
Комментарии1
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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 15 минут назад

    Вот такую статистическую сводку первым получил Ральф Рангник накануне матча МЮ с Эвертоном. В конце подписано: Ральф, 0.5 миллиарда надо вернуть.

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