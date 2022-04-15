Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился более чем в 4 раза, управленческие расходы – почти в 2 раза

Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился более чем в 4 раза, управленческие расходы – почти в 2 раза

15 апреля 2022, 10:50
11

Чистый убыток «Локомотива» по итогам 2021 года вырос в 4,26 раза – с 604,5 миллиона до 2,58 миллиарда рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Выручка клуба выросла за год на 1,6% – до 5,5 миллиарда рублей.

Коммерческие расходы увеличились на 20,7% – до 29,2 миллиона рублей. Управленческие расходы возросли почти в два раза – до 445,9 миллиона рублей.

Расходы «Локо» на оплату труда за год увеличились на 14,2% и составили 6,2 миллиарда рублей. Также в 2021 году клуб получил кредит на сумму в 3,6 миллиарда рублей.

Источник: «РБ Бизнес»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1650011073
это называется выводим клуб на самоокупаемость. вот стадион снесут-землю продадут и в плюсе. не беда что потом за аренду Лужников уйдет куча бабла. новый стадион всё равно строить не будут. за такие выверты руководство РЖД должно отвечать личными деньгами и имуществом. там зарплатные ведомости 5-7 топменеджеров больше бюджета клуба)
Ответить
Garrincha58
1650012876
вот кто сосёт деньги из бюджета
Ответить
ilichkadr
1650012884
За Цорном уже давно цугундер плачет, но стрелочников, как всегда, не найдут.
Ответить
portero
1650017125
Пришел Цирк...
Ответить
Красногорск_Фан
1650019472
Вот не надо было лечить то что до них не болело! Сейчас победы и места в турнирной таблице всего 2-3 года назад вызывают ностальгию. И что впереди тревожно. Сделают продажу игроков в конце сезона чтобы было чем платить ЗП мудрым управленцам
Ответить
нейтральныйкакникто
1650077499
Так , Зенит-убыточный , Локомотив -убыточный. Назовите хоть одного , который существует с прибылью.
Ответить
Главные новости
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+