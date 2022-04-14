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  • Каррера: «Очень обидно, что ЦСКА был намного лучше готов к сезону, чем «Спартак»

Каррера: «Очень обидно, что ЦСКА был намного лучше готов к сезону, чем «Спартак»

14 апреля 2022, 15:59
5

Массимо Каррера сравнил игру «Спартака» и ЦСКА в этом сезоне.

«Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.

Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака», – сказал Каррера.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ и еще не потерял шансы на чемпионство.
  • «Спартак» занимает 9-ю строчку.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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1649941663
Подъезжай в помощники к Ваноли. Пора
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serglider
1649946746
Да ничего они не лучше готовы! Просто Береза сумел сплотить команду! Каждый игрок ЦСКА бьется на поле, выкладываясь по полной. Вот им и фартануло в нескольких играх, взяли нужные очки... Спартак же играет по инерции, как бы спустя рукава, нету огня, нету команды, когда один игрок страхует другого. Зевнул защитник и вот уже выход один на один, на подстраховке никого нет. Ну и в атаке, каждый стремится сыграть индивидуально, коллективной игры нет... Отсюда и невысокое место для Спартака в таблице, плюс тренерская чехарда в общий котел спартаковских проблем. А по физике Спартак ничем не уступает ЦСКА, по составу даже превосходит... на мой взгляд, конечно.
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_Marqella_
1649950073
У Спартака 18 тренеров за двадцать лет ,закончилась эпоха О.И.Р, уже давно...Спартак как был гавноклубом,так и останется, ни чего уж не поделаешь....Вечно вторым как при СССР...
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