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Каррера: «Очень обидно, что ЦСКА был намного лучше готов к сезону, чем «Спартак»

Массимо Каррера сравнил игру «Спартака» и ЦСКА в этом сезоне.

«Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.

Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака», – сказал Каррера.

  • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ и еще не потерял шансы на чемпионство.
  • «Спартак» занимает 9-ю строчку.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +767

    Untitled-1 35 минут назад

    Подъезжай в помощники к Ваноли. Пора

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