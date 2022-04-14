Каррера: «Очень обидно, что ЦСКА был намного лучше готов к сезону, чем «Спартак»

Массимо Каррера сравнил игру «Спартака» и ЦСКА в этом сезоне.

«Не могу судить об игре ЦСКА, потому что не видел ни одного полного матча команды в этом сезоне. Но их положение в турнирной таблице говорит о том, что они хорошо подготовились к сезону и сделали очень грамотные приобретения зимой. Поэтому ЦСКА заслуженно идет в тройке и даже может стать вторым, на мой взгляд.

Разница мест в турнирной таблице между «Спартаком» и ЦСКА говорит о том, что команда Алексея Березуцкого была намного лучше готова к сезону. Конечно, это очень обидно. 9-е место – совсем не место «Спартака», – сказал Каррера.