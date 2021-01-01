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Президент «Урала» Иванов: «В России нет условий, чтобы тренироваться зимой»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в России нет условий для тренировок в зимнее время.

«Мы бы и зимой никуда на сборы не ездили, если бы у нас были в Сочи условия, как в Турции. А у нас нет условий, мы не можем зимой здесь тренироваться. Мы бы никуда не выезжали, оставляли бы деньги здесь.

Появилось бы несколько полей в Сочи, мы бы приезжали и первой, и второй командой. Если бы сделали полей шесть в Краснодаре — было бы нормально. В Турции всe на наши деньги построили, потому что команды туда каждый год туда ездят», — сказал Иванов.

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Источник: «Чемпионат»

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