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Эмери – о выходе «Вильярреала» в полуфинал ЛЧ: «Нас ждет увлекательное противостояние»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Испанский клуб прошел в четвертьфинале «Баварию».

«Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над «Ювентусом» зарядила нас уверенностью. В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. «Ливерпуль» классная команда, как и «Бенфика». Нас ждет увлекательное противостояние.

Я очень доволен – мы достигаем важных целей. Это был большой матч, но уже первая игра показала, как мы сегодня будем сражаться. Мы просто идеально сыграли в обороне», – сказал Эмери.

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Источник: сайт УЕФА

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