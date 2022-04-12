Президент Крымского футбольного союза: «Можно объединиться с зоной «Юг» в ФНЛ-2 или организовать зону «Крым»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о планах интеграции в российский футбол.
– Никаких официальных предложений и документов нам не приходило. Все пока на уровне личных общений. Мы обмениваемся с РФС мнениями, рассуждаем, но не более того.
– С УЕФА этот вопрос не обговаривали?
– Этот вопрос – нет. С УЕФА до этого обсуждали вопрос возможности участия нашего клуба в одном из еврокубков. Направляли запрос в прошлом году о включении нашего чемпиона в Кубок конференций. Говорили с представителями УЕФА примерно в мае прошлого года. С того момента больше контактов не было, ответов не приходило.
– Когда будет понимание?
– Сначала команды из Крыма, РПЛ и ФНЛ доиграют чемпионаты. После этого будем обсуждать. Наверное, тогда будет какая-то конкретика.
– Как вы сами видите объединение?
– У нас играют восемь команд. В ФНЛ-2 есть зона «Юг». Можно с ней объединиться. Или организовать зону «Крым».
– В таком случае все восемь клубов будут участвовать?
– Надо смотреть, что скажут руководители команд. Это же вопросы финансовые. Конечно, хотелось бы, чтобы участвовали все.
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