Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент Крымского футбольного союза: «Можно объединиться с зоной «Юг» в ФНЛ-2 или организовать зону «Крым»

Президент Крымского футбольного союза: «Можно объединиться с зоной «Юг» в ФНЛ-2 или организовать зону «Крым»

12 апреля 2022, 20:49
5

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о планах интеграции в российский футбол.

– Никаких официальных предложений и документов нам не приходило. Все пока на уровне личных общений. Мы обмениваемся с РФС мнениями, рассуждаем, но не более того.

– С УЕФА этот вопрос не обговаривали?

– Этот вопрос – нет. С УЕФА до этого обсуждали вопрос возможности участия нашего клуба в одном из еврокубков. Направляли запрос в прошлом году о включении нашего чемпиона в Кубок конференций. Говорили с представителями УЕФА примерно в мае прошлого года. С того момента больше контактов не было, ответов не приходило.

– Когда будет понимание?

– Сначала команды из Крыма, РПЛ и ФНЛ доиграют чемпионаты. После этого будем обсуждать. Наверное, тогда будет какая-то конкретика.

– Как вы сами видите объединение?

– У нас играют восемь команд. В ФНЛ-2 есть зона «Юг». Можно с ней объединиться. Или организовать зону «Крым».

– В таком случае все восемь клубов будут участвовать?

– Надо смотреть, что скажут руководители команд. Это же вопросы финансовые. Конечно, хотелось бы, чтобы участвовали все.

Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1649788776
Надо это сделать, один хрен санкции не снимут быстро, да и невойну на длитильное время вершители хотят растянуть, с максимальными потеряии...
Ответить
Таврида
1649790127
Пора ключать крымские команды в общероссийские сорвновния, больше санкций уже точно ввести не смогут.
Ответить
За Московский ЦСКА
1649790385
Однозначно надо. Санкции никто не снимет, разве что только с мертвой России. Но этого не будет никогда. А Крым обязан играть в чемпионате России. Точка.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1649790773
Давно пора . Зона юг и Крым объединить. Ждать пока в Евросоюзе пиндосы прекратят своё давление бессмысленно.
Ответить
paracetamol
1649830796
Пора уже в РФС брать и формировать новый мировой футбольный порядок!
Ответить
Главные новости
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
2
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
2
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
4
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
Вчера, 14:45
30
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
Вчера, 14:38
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+