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ЦСКА рассчитывает сохранить всех арендованных легионеров

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу будущего иностранных игроков, которых клуб взял в аренду.

– ЦСКА сможет сохранить иностранных футболистов на следующий сезон?

– Вы имеете в виду иностранцев, у которых есть контракт с клубом, или тех, кто в аренде?

– И тех, и других.

– С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно.

Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным.

Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения.

Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.

  • Зимой ЦСКА арендовал Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля и Жан-Филиппа Гбамена.
  • Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2477

    Чермындыр 7 часов назад

    Гбамена пожалуйста верните на предыдущее место. Чел играет далеко не с полной отдачей, а так же с явным пренебрежением к лиге, в которую пришел

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