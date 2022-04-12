ЦСКА рассчитывает сохранить всех арендованных легионеров

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарий по поводу будущего иностранных игроков, которых клуб взял в аренду.
– ЦСКА сможет сохранить иностранных футболистов на следующий сезон?
– Вы имеете в виду иностранцев, у которых есть контракт с клубом, или тех, кто в аренде?
– И тех, и других.
– С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно.
Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным.
Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения.
Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.
- Зимой ЦСКА арендовал Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля и Жан-Филиппа Гбамена.
- Команда идет на 3-м месте в таблице РПЛ.
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