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«Рубин» предложил Геничу прокомментировать матч со «Спартаком» на любой из клубных площадок

«Рубин» обратился к комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу, который ранее заявил, что до конца сезона не будет комментировать игры «Спартака».

«Учитывая новости об отстранении Константина Генича от комментирования матчей «Спартака», готовы протянуть ему руку помощи и предоставить любую из наших доступных площадок для проведения аудио-трансляции нашей следующей игры против ... «Спартака», – написала пресс-служба «Рубина» в телеграме.

  • Матч состоится 16 апреля в Москве.
  • Начало – в 19:00 мск.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, «Рубин» – на 12-м.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4995

    Дядя Серёжа 2 часа назад

    Нет бы татарина найти и для своих на родном прокомментировать. Или такое в Казани есть? Правда Ленчик ничего не поймёт...

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    Рейтинг: +193

    Avitaminoz 5 часов назад

    Господи, что за дичь... Кто это придумал, наверное подумал как то уязвить Спартак а вышло что просто приютят никому не нужного пенсионера

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    Рейтинг: +341

    loko1982 > Avitaminoz 5 часов назад

    Откуда у болельщиков Спартака такая неприязнь к Геничу? Это какая-то сектантская фишка?

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    Рейтинг: +193

    Avitaminoz > loko1982 5 часов назад

    Да никто не в курсе. Это к руководству больше вопрос. Вроде бы когда то он заорал сильно когда Спартаку забил кто то типа ЦСКА

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