«Рубин» предложил Геничу прокомментировать матч со «Спартаком» на любой из клубных площадок

«Рубин» обратился к комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу, который ранее заявил, что до конца сезона не будет комментировать игры «Спартака».

«Учитывая новости об отстранении Константина Генича от комментирования матчей «Спартака», готовы протянуть ему руку помощи и предоставить любую из наших доступных площадок для проведения аудио-трансляции нашей следующей игры против ... «Спартака», – написала пресс-служба «Рубина» в телеграме.