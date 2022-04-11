Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли в спине, но он хочет играть, несмотря ни на что»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).

«У Юсуфа продолжаются боли в спине. Он проходит лечение, которое требует некоторое время. Но он хочет играть и помогать своей команде, несмотря ни на что.

Самочувствие Юсуфа постепенно улучшается. Нет причин для серьезных переживаний», — сказал Чебеджи.