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Агент Языджи: «У Юсуфа продолжаются боли в спине, но он хочет играть, несмотря ни на что»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента, получившего травму в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (2:4).

«У Юсуфа продолжаются боли в спине. Он проходит лечение, которое требует некоторое время. Но он хочет играть и помогать своей команде, несмотря ни на что.

Самочувствие Юсуфа постепенно улучшается. Нет причин для серьезных переживаний», — сказал Чебеджи.

  • Языджи в январе перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
  • В 6 играх чемпионата он отличился 8 раз.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +85

    Slava52 59 минут назад

    Парень не косит. Здоровья.

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