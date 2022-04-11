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  • Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана

Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана

11 апреля 2022, 15:22
12

Судья Бастиан Данкерт приостановил матч 29-го тура РПЛ «Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, чтобы защитник хозяев Мохамед Симакан смог перекусить, сообщает Sportbuzzer.

  • Симакан держит пост в Рамадан, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.
  • Он постится, несмотря на то, что профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

Игра была приостановлена после захода солнца. 21-летний мусульманин во время паузы употребил энергетический гель и энергетический батончик.

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Источник: Sportbuzzer
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Хоффенхайм Симакан Мохамед Данкерт Бастиан
Комментарии (12)
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Solist345345
1649680784
Толерантная европа, етить колотить.
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Damir07
1649681810
Судья молодец если бы он у нас в гостях был его на руках носили бы за его правильный поступок и одного барашка за него порезали и ему приготовили бы ))))
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AZ
1649682039
Такой бред...
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upiter622
1649686587
А во втором тайме срать захочет?
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Беспонтий
1649691668
полевую кухню заведите
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Lilipyt
1649696784
я понимаю у каждой религии свои правила но почему из-за одного человека должен останавливаться матч. Если он сам мог выйти за пределы поля съесть батончик и зайти в поле. Либо его заменил бы тренер. Вот как пример: "Футболисты «Аякса» Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» были вынуждены ужинать прямо на поле. Им пришлось ждать 24-й минуты встречи, так как марокканские легионеры соблюдают Рамадан." И матч не был остановлен!
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Viper for CSKA
1649701017
Ну, пост ему не особо мешает. Сыграл просто здорово. 3 гол в значительной степени его творение.
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mahan
1649837125
Это уже не футбол...
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