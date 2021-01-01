Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана

я понимаю у каждой религии свои правила но почему из-за одного человека должен останавливаться матч. Если он сам мог выйти за пределы поля съесть батончик и зайти в поле. Либо его заменил бы тренер.
Вот как пример: "Футболисты «Аякса» Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» были вынуждены ужинать прямо на поле. Им пришлось ждать 24-й минуты встречи, так как марокканские легионеры соблюдают Рамадан."
И матч не был остановлен!
Судья Бастиан Данкерт приостановил матч 29-го тура РПЛ «Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, чтобы защитник хозяев Мохамед Симакан смог перекусить, сообщает Sportbuzzer.
- Симакан держит пост в Рамадан, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.
- Он постится, несмотря на то, что профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.
Игра была приостановлена после захода солнца. 21-летний мусульманин во время паузы употребил энергетический гель и энергетический батончик.