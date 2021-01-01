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Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана

Судья Бастиан Данкерт приостановил матч 29-го тура РПЛ «Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, чтобы защитник хозяев Мохамед Симакан смог перекусить, сообщает Sportbuzzer.

  • Симакан держит пост в Рамадан, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.
  • Он постится, несмотря на то, что профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

Игра была приостановлена после захода солнца. 21-летний мусульманин во время паузы употребил энергетический гель и энергетический батончик.

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Источник: Sportbuzzer

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Сегодня, 15:22
Комментарии11
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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt 7 минут назад

    я понимаю у каждой религии свои правила но почему из-за одного человека должен останавливаться матч. Если он сам мог выйти за пределы поля съесть батончик и зайти в поле. Либо его заменил бы тренер.
    Вот как пример: "Футболисты «Аякса» Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» были вынуждены ужинать прямо на поле. Им пришлось ждать 24-й минуты встречи, так как марокканские легионеры соблюдают Рамадан."
    И матч не был остановлен!

    0
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    Рейтинг: +941

    mama1991 59 минут назад

    Оо рамадан, ушкюрукурубуру

    0
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    Рейтинг: +1223

    Беспонтий 1 час назад

    полевую кухню заведите

    5
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    Рейтинг: +1975

    upiter622 2 часа назад

    А во втором тайме срать захочет?

    4
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    Рейтинг: +3314

    AZ 4 часа назад

    Такой бред...

    7
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    Рейтинг: +547

    Damir07 4 часа назад

    Судья молодец если бы он у нас в гостях был его на руках носили бы за его правильный поступок и одного барашка за него порезали и ему приготовили бы ))))

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    Рейтинг: +532

    Solist345345 4 часа назад

    Толерантная европа, етить колотить.

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    Рейтинг: +11604

    DeStar > Solist345345 4 часа назад

    ну да, такое. Но я не думаю что это стало проблемой в целом) ну скушал себе батончик да запил. не проблема думаю)

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    Рейтинг: +2392

    acor94 > DeStar 4 часа назад

    Мог бы подождать до перерыва

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    Рейтинг: +547

    Damir07 > acor94 4 часа назад

    Я бы посмотрел на тебя когда ты целый день тренеруешься не пьёшь не кушаешь и потом на игру выходишь

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    Рейтинг: +5568

    GoldPlayFIFARus9 > Damir07 3 часа назад

    Перед игрой нет интенсивных тренировок. Не говоря о том, что это его личные проблемы, из-за которых не должны ждать десятки тысяч людей. Сам себе придумал какой-то геморрой,а другие его должны ублажать.

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