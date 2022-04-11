Судья приостановил игру после захода солнца, чтобы защитник «Лейпцига» смог поесть во время Рамадана

Судья Бастиан Данкерт приостановил матч 29-го тура РПЛ «Лейпциг» – «Хоффенхайм» в первом тайме, чтобы защитник хозяев Мохамед Симакан смог перекусить, сообщает Sportbuzzer.

Симакан держит пост в Рамадан, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.

Он постится, несмотря на то, что профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

Игра была приостановлена после захода солнца. 21-летний мусульманин во время паузы употребил энергетический гель и энергетический батончик.