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Крицюк – о переходе в «Зенит»: «Очень скучал по детям. Привезти их в Европу было непросто»

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о переезде из Португалии в Россию.

«Большую часть времени в Португалии я провел один, без семьи, без своих детей. И очень по ним скучал. Так сложилось, что мои дети не живут со мной постоянно. Но, находясь в России, я имел возможности проводить с ними достаточно много времени. Другая страна и пандемия коронавируса лишили меня этих возможностей.

Меня все чаще начали посещать мысли, что, оставаясь в Европе и пытаясь строить здесь карьеру, я многое теряю в общении с детьми и близкими. Меня это не устраивало. Привезти их в Европу в тот момент было непросто. Я обдумывал, как совместить продолжение карьеры и возможность проводить время с семьей.

В разгар моих раздумий на меня вышел «Зенит», и сами собой появились ответы на многие вопросы, которые меня волновали в тот момент.

Стабильная игровая практика в топовом российском клубе, участие в Лиге чемпионов, реальная возможность выиграть трофеи – то, что важно для меня, как для спортсмена. И возможность больше времени проводить с детьми и семьей – то, что важно для меня, как для отца и сына», – сказал Крицюк.

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Источник: Sport24

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