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Примера. «Барселона» вырвала победу у «Леванте» благодаря голу Люка де Йонга на 92-й минуте, в ворота каталонцев поставили 3 пенальти

«Барселона» обыграла «Леванте» в гостевом матче 31-го тура Примеры – 3:2. Победный гол на 92-й минуте забил Люк де Йонг.

В ворота каталонской команды поставили три пенальти. Один из трех ударов отразил Марк-Андре тер Стеген.

«Барса» набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 12 очков.

Испания. Примера. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Моралес, 52 (с пенальти); 1:1 – Обамеянг, 59; 1:2 – Педри, 63; 2:2 – Мелеро, 83 (с пенальти); 2:3 – Де Йонг, 90+2.

Незабитый пенальти: Рохер, 56.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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10.04.2022 23:53
Комментарии5
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    Рейтинг: +412

    Lipatoff 6 часов назад

    Зрелище

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    Рейтинг: +32

    Pavluchenko09 > Lipatoff 3 часа назад

    Пойное зрелище

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    Рейтинг: +5562

    GoldPlayFIFARus9 6 часов назад

    Вот это я понимаю страсти)

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    Рейтинг: +10

    juyughj 6 часов назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +3300

    CSKA57 7 часов назад

    Барса, с заслуженной победой! Молодцы!!!

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