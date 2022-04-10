Примера. «Барселона» вырвала победу у «Леванте» благодаря голу Люка де Йонга на 92-й минуте, в ворота каталонцев поставили 3 пенальти

«Барселона» обыграла «Леванте» в гостевом матче 31-го тура Примеры – 3:2. Победный гол на 92-й минуте забил Люк де Йонг.

В ворота каталонской команды поставили три пенальти. Один из трех ударов отразил Марк-Андре тер Стеген.

«Барса» набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на 12 очков.

Испания. Примера. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Моралес, 52 (с пенальти); 1:1 – Обамеянг, 59; 1:2 – Педри, 63; 2:2 – Мелеро, 83 (с пенальти); 2:3 – Де Йонг, 90+2.

Незабитый пенальти: Рохер, 56.

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