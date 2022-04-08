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Малафеев – о «Зените»: «С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» обойти петербургскую команду и стать чемпионом России.

«У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне, на мой взгляд. Учитывая, что «Зенит» в последние три года становился чемпионом, им будет тяжело удержать преимущество.

Как показывает практика, с каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул.

Поэтому «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» в этом плане более голодные до побед. Поэтому динамовцы сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство.

Я не удивлен, что «Динамо» сейчас претендует на чемпионство. Они показывали хорошие признаки еще в прошлом сезоне, привлекая много молодых игроков, которые привнесли в игру свежесть и необходимый голод. Поэтому то, что они борются за чемпионство – закономерно.

Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», – сказал Малафеев.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 49 очками;
  • «Динамо» идет вторым (46);
  • ЦСКА занимает третье место (43).

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Источник: Sport24

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Комментарии3
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    Рейтинг: +225

    Азбука 6 часов назад

    Естественно Зенит лишний в первенстве Москвы, а тут уже три года без нормальных (столичных) чемпионов. Пущай берёт пример с Краснодара, который всем симпатичен и соблюдает порядок в итоговой таблице для провинциальной команды.

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    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 6 часов назад


    если выиграть звезду в африке
    и не такое в голову придёт

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    Рейтинг: +13425

    NewLife 7 часов назад

    "становится сложнее удерживать пальму первенства" - потому что все больше судей и рфсников усаживается на ее ветви.

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