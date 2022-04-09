Малафеев – о «Зените»: «С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» обойти петербургскую команду и стать чемпионом России.

«У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне, на мой взгляд. Учитывая, что «Зенит» в последние три года становился чемпионом, им будет тяжело удержать преимущество.

Как показывает практика, с каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул.

Поэтому «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» в этом плане более голодные до побед. Поэтому динамовцы сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство.

Я не удивлен, что «Динамо» сейчас претендует на чемпионство. Они показывали хорошие признаки еще в прошлом сезоне, привлекая много молодых игроков, которые привнесли в игру свежесть и необходимый голод. Поэтому то, что они борются за чемпионство – закономерно.

Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», – сказал Малафеев.