Малафеев – о «Зените»: «С каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства»

Естественно Зенит лишний в первенстве Москвы, а тут уже три года без нормальных (столичных) чемпионов. Пущай берёт пример с Краснодара, который всем симпатичен и соблюдает порядок в итоговой таблице для провинциальной команды.
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» обойти петербургскую команду и стать чемпионом России.
«У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне, на мой взгляд. Учитывая, что «Зенит» в последние три года становился чемпионом, им будет тяжело удержать преимущество.
Как показывает практика, с каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул.
Поэтому «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» в этом плане более голодные до побед. Поэтому динамовцы сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство.
Я не удивлен, что «Динамо» сейчас претендует на чемпионство. Они показывали хорошие признаки еще в прошлом сезоне, привлекая много молодых игроков, которые привнесли в игру свежесть и необходимый голод. Поэтому то, что они борются за чемпионство – закономерно.
Молодцы, очень хорошо себя проявляют в этом плане. Посмотрим, чем закончится чемпионская гонка, сейчас за ней очень интересно наблюдать», – сказал Малафеев.