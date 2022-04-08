Н'Жи: «Магические ритуалы в футболе – дерьмо собачье. Хорошие и плохие дни не зависят от магов»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал, как относится к применению магии в футболе.

— Как относишься к магическим ритуалам в футболе? Их вроде бы применяли и на Кубке Африки.

— По мне, это дерьмо собачье. Я футболист и не считаю, что какой-то мужик при помощи взмахов рук может что-то изменить в игре. У меня бывают хорошие и плохие дни, но они не зависят от магов.

В сборной Камеруна собраны люди, которые играют по всему миру в больших клубах. Не видел, чтобы кто-то пытался именно с левой ноги зайти на поле, например. Футбол — это упорные тренировки, а не то, что кто-то себе представил.