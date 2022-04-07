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Слуцкий: «Рубину» нужно постараться цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче?

– У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными.

– Вы смотрите в турнирную таблицу? Какие эмоции это вызывает?

– Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах.

Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром».

  • «Рубин» примет «Краснодар» в субботу, 9 апреля, в 16:30 мск.
  • Казанцы идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда проиграла 4 из 5 матчей в чемпионате.

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Источник: сайт «Рубина»

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07.04.2022 22:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 9 часов назад

    Борьба за выживание в нижней части турнирной таблицы для многих клубов в этом году стоит очень остро.

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    Рейтинг: +1455

    Vitaga 12 часов назад

    Рубин после Бердыева постепенно сползал в коррупционную яму. места в академии молодежке становились платными. основа частично тоже. с приходом Слуцкого начали вылезать но слишком глубокая задница и чтобы вылезти необходимо время. Слуцкий же истинный фанатик в хорошем смысле своего дела своей работы. деньги для него вторичны что радует. Удачи и успеха ему и Рубину!

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