Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Рубину» нужно постараться цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

Слуцкий: «Рубину» нужно постараться цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

7 апреля 2022, 22:24
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче?

– У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше.

Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными.

– Вы смотрите в турнирную таблицу? Какие эмоции это вызывает?

– Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах.

Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром».

  • «Рубин» примет «Краснодар» в субботу, 9 апреля, в 16:30 мск.
  • Казанцы идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда проиграла 4 из 5 матчей в чемпионате.

Еще по теме:
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен» 8
Армянский клуб сообщил о назначении Селюка 2
Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1649392800
Рубин после Бердыева постепенно сползал в коррупционную яму. места в академии молодежке становились платными. основа частично тоже. с приходом Слуцкого начали вылезать но слишком глубокая задница и чтобы вылезти необходимо время. Слуцкий же истинный фанатик в хорошем смысле своего дела своей работы. деньги для него вторичны что радует. Удачи и успеха ему и Рубину!
Ответить
zigbert
1649402832
Борьба за выживание в нижней части турнирной таблицы для многих клубов в этом году стоит очень остро.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
20
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
9
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
7
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
20
Все новости
Все новости
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
22:56
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+