Слуцкий: «Рубину» нужно постараться цеплять очки хотя бы в каких-то матчах»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался в преддверии игры 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
– Что скажете о сопернике? Кто фаворит в предстоящем матче?
– У «Краснодара» есть все-таки команда ФНЛ, а когда у тебя есть команда ФНЛ, у тебя есть все позиции, у тебя есть четкая игровая структура, у тебя есть футболисты, которые имеют опыт игры по крайней мере во втором дивизионе. Поэтому за счет команды ФНЛ людской ресурс повыше.
Но сейчас, мне кажется, вообще невозможно прогнозировать фаворитов и как будет складываться игра. По существу по ходу сезона мы заново строим команду, не всегда всех игроков используем в своих амплуа, пытаемся стабилизировать игру и понять, за счет чего мы сможем быть конкурентоспособными.
– Вы смотрите в турнирную таблицу? Какие эмоции это вызывает?
– Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах.
Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром».
- «Рубин» примет «Краснодар» в субботу, 9 апреля, в 16:30 мск.
- Казанцы идут на 12-м месте в таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда проиграла 4 из 5 матчей в чемпионате.