Где смотреть «Рубин» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Рубин» и «Краснодар» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 9 апреля.
- Встреча пройдет в Казани.
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Краснодар
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Bettery.
«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» – шестое. В матче первого круга казанцы уступили со счетом 0:2.
Ставки на матч Рубин – Краснодар
Коэффициенты Bettery:
- Победа «Рубина» – 2.75
- Ничья – 3.40
- Победа Краснодара – 2.55
Источник: «Бомбардир»