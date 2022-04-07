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Где смотреть «Рубин» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Рубин» и «Краснодар» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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  • Игра состоится в субботу, 9 апреля.
  • Встреча пройдет в Казани.
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Краснодар

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.
  • Игру также будет транслировать Bettery.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» – шестое. В матче первого круга казанцы уступили со счетом 0:2.

Ставки на матч Рубин – Краснодар

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Рубина» – 2.75
  • Ничья – 3.40
  • Победа Краснодара – 2.55

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Источник: «Бомбардир»

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07.04.2022 17:43
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