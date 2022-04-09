Где смотреть «Рубин» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 апреля

«Рубин» и «Краснодар» встретятся в матче 24-го тура РПЛ.

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Игра состоится в субботу, 9 апреля.

Встреча пройдет в Казани.

Начало – в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин – Краснодар

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Начало трансляции – в 16:00 мск.

Игру также будет транслировать Bettery.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» – шестое. В матче первого круга казанцы уступили со счетом 0:2.

Ставки на матч Рубин – Краснодар

Коэффициенты Bettery: