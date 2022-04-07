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Семак – о легионерах: «Не думаю, что кто-то сейчас покинет «Зенит». Но нет уверенности в том, что завтра ничего не случится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба иностранных футболистов.

«Я не думаю, что кто-то сейчас покинет команду. В чемпионате осталось полтора месяца, маловероятно, что кто-то решит приостановить действие контракта.

Но нам нужно жить сегодняшним днем – уверенности в том, что завтра ничего не случится, нет», – сказал Семак.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета.
  • Крайний срок для ухода – сегодня, 7 апреля.

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Источник: «Матч ТВ»

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07.04.2022 12:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +4554

    алдан2014 7 апреля, 15:41

    Агенты постараются,ведь они от сделок,переходов рубят бабло. Так и растащат наши клубы по дешёвке. И вот посмотрим как Зенит будет выкручиваться. Динамо уж точно лучше укомплектовано россиянами.Спартак подьсуетился,хороших ребят прикупил.

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    Рейтинг: +974

    Soccerdealer63 7 апреля, 14:06

    Семак, похоже...чует...

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