Семак – о легионерах: «Не думаю, что кто-то сейчас покинет «Зенит». Но нет уверенности в том, что завтра ничего не случится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба иностранных футболистов.

«Я не думаю, что кто-то сейчас покинет команду. В чемпионате осталось полтора месяца, маловероятно, что кто-то решит приостановить действие контракта.

Но нам нужно жить сегодняшним днем – уверенности в том, что завтра ничего не случится, нет», – сказал Семак.