КДК наказал «Локомотив» закрытием трех фанатских секторов на один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан закрытием трех фанатских секторов на ближайшем домашнем матче.
«Первое, что мы рассматривали – скандирование ненормативной лексики, как было записано в рапорте делегата. «Локомотив» за данные нарушения уже был на условном наказании.
Мы приняли решение запретить допуск на секторы 2, 3 и 4 нижнего яруса Южной трибуны на ближайший домашний матч «Локомотива» против «Нижнего Новгорода», – сказал Григорьянц.
- «Локомотив» примет «Нижний Новгород» 23 апреля.
- Московский клуб идет на 5-м месте в РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»