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КДК наказал «Локомотив» закрытием трех фанатских секторов на один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан закрытием трех фанатских секторов на ближайшем домашнем матче.

«Первое, что мы рассматривали – скандирование ненормативной лексики, как было записано в рапорте делегата. «Локомотив» за данные нарушения уже был на условном наказании.

Мы приняли решение запретить допуск на секторы 2, 3 и 4 нижнего яруса Южной трибуны на ближайший домашний матч «Локомотива» против «Нижнего Новгорода», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Р-Спорт»

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06.04.2022 15:13
Комментарии4
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 10:30

    У Спартака и закрывать ничего не придется. Фанаты не ходят на стадион.

    0
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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka 6 апреля, 16:45

    Лёня Салихова наносит ответный удар .

    0
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 6 апреля, 15:26

    локо вообще превратился из некогда достойного клуба в какую то, мягко говоря, ерунду...

    0
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    Рейтинг: +2689

    Enter2006 > rzfxgsk 7 апреля, 12:24

    немцы "сделали своё дело"

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